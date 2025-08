Ramos no quiere nada de Álvarez Desanti: "No vamos a aceptar dinero de él"

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, dejó claro que no quiere ningún tipo de ayuda o asesoría de Antonio Álvarez Desanti dentro de su campaña electoral.

Lo hizo en medio de las críticas y acusaciones que el exdiputado y excandidato lanzó contra Ramos la semana anterior, cuando lo responsabilizó de la situación que el PLN enfrenta en San Ramón, el único cantón donde el partido sigue sin elegir a sus representantes de cara a la elección de febrero próximo.

Pero Ramos fue más allá y aseguró que Álvarez Desanti no solo no estará en su campaña, sino que tampoco podrá financiarla.

“Nunca ha estado en la campaña, no va a estar en la campaña, no va a ser parte del Gobierno y no vamos a aceptar dinero de él”, dijo tajante.