Video: Así fue el golazo de Di María para vencer a Newells's en el clásico rosarino

Ángel Di María no traicionó su fama ganada a pulso de futbolista de juegos importantes. En el primer clásico desde que retornó a Rosario Central, el atacante firmó un golazo para liquidar 1-0 a Newell's Old Boys este sábado en la sexta fecha del torneo Clausura argentino.

El campeón del mundo albiceleste disputó un derbi rosarino por primera vez en 18 años. Con su precioso gol de tiro libre el Fideo completó un regreso soñado al club en el que se formó y desde el cual partió a Europa.

Di María, de 37 años, desató la euforia en el Gigante de Arroyito con una falta cobrada con la zurda en el minuto 82 que se coló en el ángulo del arco defendido por el portero paraguayo Juan Espínola.

Al golazo en la recta final del encuentro en la casa de Central le siguió la ovación de la fanaticada canalla, cuya reverencia provocó lágrimas del ídolo en plena cancha y en pleno partido.

"Lo soñé toda la vida. El destino es así. Sufrí mucho, hace tiempo quería cumplir este sueño. Muchos me putearon (me insultaron), nadie sabe lo que sufrí", dijo el atacante al borde de las lágrimas.

"Esto es para mi familia. La vida me llevó por muchos lados, y terminé volviendo a donde soy feliz de verdad", agregó.

El triunfo le sirvió a Rosario Central para subirse al tercer escalón del grupo B, a un punto del líder River Plate, que tiene un juego menos, y mantener su invicto en el Clausura, mientras que Newell’s sigue en mala racha y llegó a cinco encuentros ligueros consecutivos sin éxitos.



