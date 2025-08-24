PLN celebró su Asamblea Nacional con un llamado a una “nueva Liberación”

Con un llamado a una “nueva Liberación” el Partido Liberación Nacional (PLN) celebró este sábado su Asamblea Nacional en la que finalmente eligió a los delegados de San Ramón, Alajuela.

La reunión partidaria contó con un quorum de 139 delegados y como principal misión tenía en agenda la designación de los representantes del cantón de San Ramón; esto tras 10 intentos fallidos de hacerlo por medio de la Asamblea cantonal.

El partido tuvo que aplicar un estatuto interno para que lo pendiente se definiera en una reunión nacional. Y ahora debe esperar el aval del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El viernes el tribunal señaló que la omisión de la Asamblea en San Ramón no afecta las inscripciones en el proceso electoral de 2026.

Aunque recordó que debe cumplirse con la Asamblea cantonal antes de que se venza la vigencia de las estructuras actuales, si no el partido se arriesga a quedarse sin la deuda política.