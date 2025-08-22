¿Por qué si Chaves insiste en su inocencia no renuncia a la inmunidad?

El presidente Rodrigo Chaves aseguró este viernes ante la comisión especial que investiga el levantamiento de su inmunidad, que no tiene ningún temor del proceso penal que se sigue en su contra, pero que aun así no renunciará a ese fuero.

Lo hizo en medio de su anticipada comparecencia ante el órgano, una en la que volvió a calificar como un “mamotreto” la acusación que planteó la Fiscalía General y que la Corte Suprema envió a análisis del Congreso.

“Me preocupa abrir el portón para que se abran 120 casos más igualmente frívolos y sin sentido como este, solo que sin el patrocinio de un fiscal, una red de cuido y 15 magistrados de la Corte que están actuando políticamente.

“Además, es una decisión personal, de respeto al país, y que no voy a ejercer o dejar de ejercer por temor o no, aquí estamos hablando racionalmente y nuestro marco jurídico dice ‘aquí estoy’. Si luego yo lo decido hacer, lo más seguro es quién sabe”, aseveró.

La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, cuestionó al mandatario que la discusión sobre su inmunidad únicamente aplica para el caso específico que se investiga, es decir, que ese proceso debería repetirse para cualquier otro caso, por lo que no sería un levantamiento general.

“El levantamiento de la inmunidad es para un caso específico, eso no abre el portillo para que, en las demás causas, por defecto, se dé por levantado el fuero y las demás puedan ejecutarse. ¿Usted sí sabe que es solo para esta?”, insistió Alfaro.

“Doña Rocío, una vez que usted abre el portillo no puede decir si los terneros blancos o los negros son los que salen, el portón del corral se abre o se cierra y yo lo que estoy haciendo en este momento es cumplir con esta etapa del proceso con absoluta transparencia y sin temor, déjeme llegar a la orilla antes de empezar a secarme”.

“¿Si no es por temor cuáles serían las razones?”, insistió Alfaro.

“Se lo acabo de dar, estamos cumpliendo con un proceso histórico y que, en mi opinión, es absolutamente una bendición para demostrar cómo está de putrefacto nuestro Poder Judicial”, respondió Chaves.

La comisión especial que analiza el levantamiento del fuero de Chaves y el ministro Jorge Rodríguez Vives volverá a sesionar el próximo martes cuando reciba al ministro, mientras que se prevé que el viernes acaba el debate y traslade el informe al Plenario.