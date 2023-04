Tico formado en la Fuerza Pública combate como soldado en Ucrania

Por Eric Corrales | 30 de abril de 2023, 8:00 AM





Roy Eduardo Rojas Espinoza es un costarricense de 38 años formado en la Fuerza Pública que pelea al frente en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Durante unos días que este joven estuvo con permiso, compartió su historia de vida con Teletica.com y explicó lo que lo motivó a ir a luchar en uno de los lugares más peligrosos del mundo en este momento y por un país que no es el suyo.

Según confirmó La Fuerza Pública a este medio, Rojas laboró para dicha institución durante 12 años y estuvo destacado en la provincia de Heredia durante varios años, después tuvo un paso efímero en la Policía Municipal de Goicoechea hasta que logró reunir ahorros y terminar todo el papeleo que implica que un extranjero sea aceptado para pelear en la primera línea de defensa de Ucrania.

¿Qué lo motivó a ir a pelear a Ucrania?

Toda la vida me encantó ser policía y algún día elevarlo a un nivel máximo como el que estoy ahorita. Recuerdo que cuando estaba muy pequeño había un anuncio de Canal 7 sobre accidentes de Tránsito, yo tenía 5 o 6 años y me dije que qué chiva ser un policía y ahora estoy acá, soy miembro de la Legión Internacional desplegada en Ucrania.

¿Duró mucho tomando la decisión para marcharse?

Yo seguía la guerra desde que empezó y me di cuenta de que se había inaugurado esta Legión, supe que el presidente de Ucrania abrió la posibilidad. De inmediato me puse a averiguar y hacer todo el papeleo, eso me tomó más o menos un año, porque estaba trabajando.

¿Cómo se entera del proceso para poder llegar hasta allá desde Costa Rica?

El Ministro de Defensa de Ucrania abre un link en Internet donde tenía siete requisitos mínimos y básicos a seguir si una persona extranjera quería unirse a la Legión de la Defensa Territorial, es que está La Defensa Territorial y está la Legión de la Defensa Territorial, son ramas del ejército. Entonces cuando vi los pasos vi que calzaba en todas menos una, pero tenía una aclaración, decía: “con experiencia militar en combate” y yo me quedé, pensando, pero luego seguía: “o con experiencia en las fuerzas del orden”, ahí me dije: “aquí calzo yo”.

Roy lleva con orgullo su escudo de la Fuerza Pública así como una bandera mitad Costa Rica y mitad Ucrania.

¿Cómo logra cumplir ese deseo?

Decía que había que comunicarse con el agregado de la embajada de Ucrania en el país, pero nosotros no teníamos, lo que había era un cónsul honorario, llamé a la Casa Amarilla y me dijeron que él había renunciado, entonces llamé a México que ahí sí tienen embajada, me dieron que enviara los documentos ahí, los envié, nunca me respondieron.

Pero no me rendí y lo que hice fue buscar todas las embajadas de Ucrania que había alrededor del mundo y me dije que iba a insistir hasta el final y una por una envié los documentos, a Barcelona, Argentina, Polonia, entre otras, y recibí una respuesta de la de Polonia. Me dijeron que iban a revisar los documentos y que en caso de ser positivo me iban a dar coordenadas a seguir y en eso me llegó al correo. Rendirme no era una opción para mí. Incluso en el pasado yo intenté unirme a la Legión Extranjera Francesa, pero desistí porque son seis meses de curso sin comunicación con nadie.

¿Cómo fue su entrenamiento? Ya que, si bien, usted ha tenido formación en la Fuerza Pública, no tenía formación militar.

En 2007 yo entré a Fuerza Pública (hace 16 años) todavía había armas automáticas en el Ministerio de Seguridad y las usábamos, era el fusil calibre .56 israelí y el M-16 de la guerra del Golfo. Entonces yo estaba familiarizado con armas automáticas, usábamos UZI y todo eso.

Cuando uno llega acá asumen que uno viene con una preparación mínima, como que ya pasó de ser un ciudadano corriente, a tener una formación básica en el manejo de armas, entonces el entrenamiento no es duro en sí como la gente se imaginaría que debería ser un entrenamiento militar como tal, porque más bien sería como un curso avanzado.

No hay mucho entrenamiento físico, pero sí hay mucha estrategia, tipos de formación, lo que pide la OTAN, no hay castigos.





¿Hay soldados de otras nacionalidades, latinos o centroamericanos como usted?

Sí, soy el único costarricense, de hecho, así me lo dijeron cuando me recibieron y vieron mis documentos, que era el primero de Costa Rica en llegar ahí. Pero sí hay muchos latinos, hay mucho peruano, muchos colombianos, hay mexicanos, brasileños, también hay muchos voluntarios de Polonia.

¿Se le ha dificultado comunicarse o habla el idioma? ¿Cómo ha hecho?

Sí, entre los requisitos para venir acá se pide un inglés mínimo, pero no están siendo tan rigurosos con el idioma porque tengo muchos compañeros que no hablan nada inglés, yo si lo dominó bastante, entonces muchas cosas se hablan en inglés, es una mezcla de latinos con todo lo demás.

A veces un ucraniano da las indicaciones, un polaco traduce al inglés y yo traduzco al español, entonces es curioso, pero se logra la comunicación.

¿Cuánto tiempo tiene peleando en el frente y cómo es pelear en primera línea?

Yo estoy aquí desde octubre que llegué y empecé mi entrenamiento, a finales de noviembre e inicios de diciembre ya estaba desplegado en el Óblast de Járkov. Somos de la división 92 mecanizada, si bien estamos en la primera línea, delante de nosotros hay dos batallones con únicamente ucranianos, aquí el ejercito ucraniano siempre va a ir al frente, es por un tema de honor, ellos nos tratan muy bien, están muy agradecidos con nosotros.

Además, el comando de la Legión no quiere que vean nuestra posición como un infierno y que la gente comience a renunciar, porque nosotros tenemos esa ventaja que no tienen los ucranianos, nosotros cuando queramos podemos renunciar y salir del país si queremos, pero los hombres ucranianos no, por ley tienen que quedarse a pelear. Además, es un gasto en logística enorme tenernos acá, entrenamiento, armamento, casas donde hospedarnos, comida, entonces técnicamente, a pesar de estamos en el frente, frente, tenemos ese apoyo de los ucranianos para no ser esa “carne de cañón” que algunos dicen.

Roy grabó el instante cuando un tanque ruso los ataca mientras estaba en una trinchera:





¿Ha tenido miedo?

Antes de empezar a pelear hay que viajar en bus varias horas, porque es más seguro, acá por aire es cero seguro, entonces el comandante nos dijo antes de empezar “el que no esté dispuesto a morir por favor no se suba a ese bus” y yo me quede como… bueno, así es la situación.

También nos dijeron que esto no era Irak, no era Afganistán y aunque yo nunca he estado en una guerra antes, me di cuenta de que así es, es una guerra muy diferente.

Cuando me desplazaron a la línea donde tenemos a los rusos a un kilómetro fue de mucha adrenalina, el primer día ya sabía que cuando se escuchaban drones tenía que correr a esconderme a la trinchera, pero el segundo día nunca se me va a olvidar, fue una lluvia de artillería increíble, estaba acostado en posición fetal viendo hacia el suelo y me dije: “qué diablos estoy haciendo aquí”, pero trataba de respirar con calma mientras caían los morteros y las explosiones.

La semana pasada estábamos en la trinchera acomodándonos cuando escuchamos un zumbido, como un cachiflín gigante para decirlo de una forma, en fracciones de segundo caen ramas y luego la explosión, sabíamos que fue un tanque que nos disparó, me asusté bastante pero no me moví de mi posición.

En su tiempo peleando, ¿Cuál ha sido la situación más dolorosa que ha vivido?

He perdido dos compañeros que empezaron conmigo en el curso, fueron desplegados en otras posiciones, el primero fue un estadounidense con el que compartí mucho, muy joven y murió en un ataque de artillería, era veterano en Afganistán. Como a las dos semanas también murió un amigo francés. Cuando llegue al búnker que es como le llamamos a la zona segura, estaban las fotos de los caídos y estaban las de ellos, fue muy triste, yo compartí con ellos, personas experimentadas y ya no están, entonces, qué le puede esperar a uno que no tiene la experiencia de ellos, duele mucho, pero seguimos adelante. Acá me llamo como lo hacía en Fuerza Pública, soy Tango Cero.

¿Qué dice su familia sobre esa decisión de estar ahí? ¿Entiendo que tiene un hijo?

Sí, mi hijo me dice que está super orgulloso. Él sabe que siempre me han gustado estas cosas. Ya él tiene 15 años y se siente feliz, eso me dice siempre, realmente él casi que es mi familia porque no tengo relación muy cercana con otros familiares.

El tico fue aceptado en la Legión Internacional de Ucrania.

¿Cómo se alimentan? ¿Comen bien?

(Ríe antes) viera cómo extraño el pinto, cuando estábamos entrenando en las bases militares nos daban comida del ejército, pero qué fea la comida (vuelve a reír), en especial el arroz, ellos tienen una forma muy extraña de hacer el arroz.

Pero cuando estamos en casas de descanso el ejército nos lleva mucha comida, bastante comida, entonces la ventaja es que podemos coger ingredientes de todo tipo y hacernos nuestros platillos al gusto, yo me hago huevos revueltos o carne en salsa, por ejemplo. Pero el problema es en las bases militares. Aunque sí he llegado a desear el arroz, fue un día que un brasileño preparó uno medio, medio, pero fue lo más cercano al arroz de Costa Rica que he probado, pinto no he podido comer porque acá no se consiguen frijoles negros.

¿Tiene carencia de equipo militar?

No, ahí sí el Gobierno se ha esforzado bastante en darnos todo lo que necesitamos, reciben mucha ayuda internacional, tenemos buen blindaje, un casco americano muy bueno, tenemos uniformes en buen estado, de hecho, cuando yo vine acá no imaginé que nos iban a dar uniforme. Al día de hoy tenemos equipo de la OTAN, equipo americano de primera calidad, buenas botas.

Imagínese que he estado en clima extremo, acá descubrí que odio la nieve, hubo una vez que hubo una temperatura de -17 grados, horrible, y nos dijeron que aún así no estaba tan frío, pero con el equipo que nos dieron logramos mantener el calor corporal sin problema.

Mientras mostraba los pueblos fantasma y destruídos por la guerra, son atacados por artillería rusa:





¿Veo que su uniforme tiene las dos banderas, la de Costa Rica y la de Ucrania? ¿Cómo funciona eso? ¿Se lo hacen a todos los extranjeros que pelean allá o fue una idea suya?

Ellos nos dan oficialmente la bandera de Ucrania y un parche de la Legión Internacional, que son los nuestros. Y nosotros mandamos a hacer unos por cuenta propia que son el parche de la bandera de nuestro país y el de la bandera de Ucrania, no nos dicen nada por usar esos logos, nos los permiten, es como nuestra esencia, yo tengo también uno de Fuerza Pública, es algo que nos caracteriza a cada uno.

¿Tiene pensado volver a Costa Rica? ¿Cuánto tiempo más se va a quedar peleando?

Nosotros los extranjeros tenemos la posibilidad y el beneficio de romper contrato cuando queramos y salir del país, los ucranianos no pueden darse ese lujo. Mi contrato es por tres años, me puse la meta personal de tratar de soportar un año, pero a como van las cosas creo que puedo soportar el siguiente año o, incluso, hasta terminar el contrato, no tengo prisa para volver al país, a pesar de que extraño a mi hijo un montón, pero él ya está grande y tiene que concentrarse en sus estudios y yo en el trabajo, espero ir cuando termine la guerra, estoy muy comprometido con la causa.

Las mujeres ucranianas sí son libres de dejar el país y no están obligadas a pelear, pero los hombres no tienen ese beneficio.

En marzo pasado Roy estuvo con sus compañeros en entrevista para el Canal 27 de Argentina que estaba en Ucrania:





A mí me han dicho que peleo una guerra que no me incumbe, mentira, esta guerra le incumbe a todo, todo el planeta, todo el eje político se mueve acá, un ejemplo claro la gasolina o el aceite de girasol, Ucrania es el mayor productor de este aceite, muchas cosas dependen de esta guerra.



¿Cómo llegó a ser policía? ¿Cuánto tiempo estuvo en la Fuerza Pública?

Como le dije, desde pequeño soñé con ser policía, estudié criminología, pero en el 2007 entrené, hice el curso básico 32, renuncié en el 2018 porque estaba convencido de que quería entrar al ejército en Francia, lamentablemente ahí perdí una prueba psicotécnica, me regreso al país, me pongo a hacer Uber un tiempo, luego salió una oportunidad en una Municipal, pero eso lo describo como una mala experiencia que uno no quiere recordar. Gracias a Dios llegó la nueva oportunidad del ejército y acá estoy, no fue fácil porque uno se tiene que costear todo el viaje solo y hablar inglés y averiguar bien si uno cumple con los requisitos, acá ya han devuelto gente.

Su amigo James comparte algunos videos de Roy en su cuenta de TikTok:

¿Genera un salario?

Sí me pagan salario, un buen salario, bastante competitivo, puedo enviarle dinero a mi hijo, pagar mi apartamento en Costa Rica, de hecho, los dueños de ese apartamento son como mi familia adoptiva, sí me queda para ahorrar también.

Si el día de mañana Roy no está, ¿Cómo quisiera que lo recordaran sus seres queridos, sus amigos?

Me gustaría ser recordado como ese ejemplo de persona que no se rinde fácilmente, que luchó por sus sueños, alguien que siempre que luchó por lo que quiso.