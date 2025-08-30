Fuego en lavandería de la CCSS contiguo a Hospital México puso a correr a bomberos

Un pequeño incendio dentro de una lavandería de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) puso a correr a los bomberos la noche de este viernes.

Especialmente porque esta se ubica a la par del Hospital México, esto provocó que se activaran todos los protocolos correspondientes.

De acuerdo con el doctor Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, las llamas fueron controladas por el personal del lugar, y a la llegada de bomberos solo se realizó una inspección.

“En horas de la noche hubo un incendio en la lavandería central administrada por la Dirección de Producción Industrial de la Gerencia de Logística. Esto fue producto de un proceso que venía realizando un contratista de cambio y de mantenimiento de las chimeneas de los planchadores y en el proceso de trabajo que venían desarrollando, pues se generó chispas que desataron un fuego.

“Este ya fue controlado, gracias a la activación de los protocolos por parte del equipo de la lavandería como de bomberos, en este momento, pues está en proceso de análisis del impacto que esto pudo ocasionar en la operativa de la lavandería para activar los planes de contingencia que ya se tienen definidos para situaciones en las cuales se ve comprometida la producción o el proceso de operaciones habituales”, explicó Vega.

No se reportaron personas heridas o afectadas. Bomberos despachó 4 unidades al lugar.