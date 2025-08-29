La voz afrodescendiente de Costa Rica se enciende en los teatros con Quince Duncan

Quince Duncan es considerado el primer escritor afrodescendiente de Costa Rica y una de las figuras más relevantes de la literatura nacional. Sus obras destacan por dar protagonismo a la comunidad afrolimonense, retratando luchas sociales y resaltando la riqueza cultural del Caribe.



Ha recibido importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría. Con más de 50 libros publicados, su legado reúne frases icónicas inspiradas en hechos históricos, memorias colectivas y vivencias cotidianas. Una de las más conocidas: “El racismo no nace, se hace” (ver video adjunto en la portada).



Ahora, las obras de Quince Duncan podrán vivirse en el escenario. Gracias a la iniciativa de la Fundación Sonar, más de 100 artistas darán vida a sus textos en una puesta en escena especial, ofreciendo al público una experiencia cultural única que celebra la literatura, la memoria y la identidad caribeña costarricense.



Quienes quieran conocer más sobre esta iniciativa pueden contactar a la Fundación Sonar a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram, donde comparten información sobre la puesta en escena y próximos eventos culturales.



