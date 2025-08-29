El secreto detrás del Rice and Beans, la joya de la gastronomía afrocaribeña

El Rice and Beans es uno de los platillos más representativos de la gastronomía caribeña costarricense. Esta preparación combina arroz, frijoles rojos, especias y la característica leche de coco, reflejando historia, tradición y raíces culturales. La chef Norkis Dixon compartió los secretos de este plato que ha trascendido generaciones y sigue siendo protagonista en la mesa caribeña.



La leche de coco le aporta cremosidad y sabor auténtico al arroz y los frijoles. El chile panameño, usado con moderación, brinda aroma sin hacer el platillo demasiado picante. El pollo caribeño que acompaña la receta se marina con especias, consomé y hierbas como tomillo y apio, intensificando el sabor y el aroma tropical (ver video adjunto en la portada).



El Rice and Beans suele servirse con acompañamientos frescos como ensaladas, plátanos maduros fritos o patacones, completando la experiencia gastronómica. Más allá de su sabor, este platillo simboliza la cultura afrodescendiente costarricense, uniendo familia, tradición y sabor en cada bocado. La chef recuerda que cada cocinero le aporta su toque personal, haciendo que cada receta cuente una historia distinta pero siempre con esencia caribeña.



Quienes deseen aprender esta receta pueden contactar a la chef Norkis Dixon vía WhatsApp al 6266-9422 o seguir sus redes sociales en Instagram (NORKIS_BAKERY) y Facebook (Soul Bakery by Norkis).



