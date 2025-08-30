¡Otro más! Bomberos atienden incendio en el centro de Moravia

Los incendios estructurales han puesto a correr al Cuerpo de Bomberos este viernes, esta vez se registra un gran incendio dentro de unos locales en el centro de Moravia.

Se trata de una construcción mixta de unos 100 metros cuadrados totalmente envueltos en llamas.

Cinco unidades de Bomberos, incluyendo una unidad ambulancia, se desplazaron al sitio, al igual que una unidad de Cruz Roja.

De momento no se registran personas heridas o afectadas.

Una cámara del medio Actualidad Tango India muestra el rápido avance del fuego hasta que es controlado por los bomberos.

Apenas seis horas antes, ocurrió otro incendio de grandes proporciones a unos 2 kilómetros del lugar, en Ipís de Goicoechea, en el cual se necesitaron al menos 50 bomberos para controlarlo.