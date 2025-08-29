“Voy a recordar esto por el resto de mi vida”: Actriz Anna Kendrick tras visitar Costa Rica

La reconocida actriz de Hollywood, Anna Kendrick, afirmó quedar impresionada con la naturaleza de Costa Rica tras pasar unos días de vacaciones.

“He pasado al menos cada dos horas pensaba: ‘Voy a recordar esto toda la vida’”, posteó la joven en sus redes sociales.

Reconocida por películas como Crepúsculo, El Contador y Rocket Science, afirmó estar en el paraíso.

“Un paraíso con los amores de mi vida”, escribió desde Papagayo, Costa Rica, en su cuenta de Instagram, la cual tiene 24.7 millones de seguidores.



