Crítica de Minor Díaz surtió efecto: Sporting logra primer triunfo

El técnico Minor Díaz criticó con dureza a sus jugadores tras la goleada sufrida ante Saprissa (4-0) la semana anterior, pero esa fórmula parece haberle servido a Sporting FC, pues el equipo logró su primera victoria en el campeonato nacional.

Los josefinos derrotaron 2-0 a Guadalupe en el juego de apertura de la fecha 6.

El mexicano Erick “El Cubo” Torres (31’) y Giancarlo González (42’) se encargaron de marcar los goles del triunfo

Torres le dedicó la anotación a su hijo recién nacido, mientras que González volvió a sonreír tras regresar de una lesión.

Eso sí, pese a la derrota, aún se mantiene en el sótano con cuatro puntos, mismos que Puntarenas FC que visita este domingo a las 11 a. m. a Cartaginés.