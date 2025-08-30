Ciclista Rigoberto Urán vino a Costa Rica para inspirar a jóvenes

El reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán visitó Costa Rica presentar el proyecto “Jóvenes Promesas”, una iniciativa que de la mano de Ciclo Boutique busca patrocinar a ciclistas de ligas menores, así como ofrecer charlas motivacionales a niños y jóvenes.

Además, Rigo relanzó su marca de uniformes Go Rigo Go.



Como parte de su visita, este viernes el pedalista ofreció una charla a atletas de diferentes comités cantonales y relató parte de su historia personal y profesional.

“Yo también fui un joven con sueños y sé lo importante que es contar con apoyo y motivación. Con “Jóvenes Promesas” queremos dar esa mano a las nuevas generaciones, porque el ciclismo y el deporte son caminos que transforman vidas”, comentó Urán.

Los primeros beneficiados del programa “Jóvenes Promesas” son de Camila Quesada de San Carlos, Isaac Campos de Pérez Zeledón, y Emilio Fernández Sojo de Cartago.

Además, como embajadoras de marca eligieron a Alexa Chaves y Alejandra Murillo.