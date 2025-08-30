Ciclista Rigoberto Urán vino a Costa Rica para inspirar a jóvenes
El popular pedalista colombiano compartió con los ticos.
El reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán visitó Costa Rica presentar el proyecto “Jóvenes Promesas”, una iniciativa que de la mano de Ciclo Boutique busca patrocinar a ciclistas de ligas menores, así como ofrecer charlas motivacionales a niños y jóvenes.
Además, Rigo relanzó su marca de uniformes Go Rigo Go.
Como parte de su visita, este viernes el pedalista ofreció una charla a atletas de diferentes comités cantonales y relató parte de su historia personal y profesional.
“Yo también fui un joven con sueños y sé lo importante que es contar con apoyo y motivación. Con “Jóvenes Promesas” queremos dar esa mano a las nuevas generaciones, porque el ciclismo y el deporte son caminos que transforman vidas”, comentó Urán.
Los primeros beneficiados del programa “Jóvenes Promesas” son de Camila Quesada de San Carlos, Isaac Campos de Pérez Zeledón, y Emilio Fernández Sojo de Cartago.
Además, como embajadoras de marca eligieron a Alexa Chaves y Alejandra Murillo.