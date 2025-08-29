¡Parejas listas! Vea quiénes serán los dúos protagonistas en la pista de MQB
Todo está listo para el inicio de la segunda temporada del concurso de baile, el próximo 14 de setiembre.
La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya tiene a sus 10 parejas listas para encender la pista. La producción reunió a reconocidos personajes nacionales de la comunicación, el entretenimiento, el deporte y la música con bailarines de trayectoria internacional, en una mezcla que promete ritmo, espectáculo y mucha emoción.
La influencer Mariana Uriarte bailará con el calificado coreógrafo Michael Rubí, un versátil artista con experiencia en ritmos latinos y ballroom, integrante del cuerpo de baile de Gloria Trevi y participante en espectáculos internacionales. Juntos buscarán brillar como #TeamMari.
La exreina de belleza Ivonne Cerdas será pareja del mexicano Kevin Vera, especialista en ritmos europeos y latinos, campeón de la quinta temporada de Dancing With the Stars Costa Rica junto a Johanna Solano y con triunfos en competencias internacionales. Su dupla competirá como #TeamIvonne.
El DJ brasileño Neto Rangel compartirá escenario con la experimentada coreógrafa Jazhel Acevedo, directora de Olimpo Dance Sport México, campeona nacional por más de 10 años y quien ha trabajado con figuras como Belinda y Mijares. Ellos representarán a #TeamNeto.
El cantante Jefferson Donado (Jeff-On) bailará junto a Alhana Morales, ganadora de la primera temporada de Dancing With the Stars Costa Rica, con experiencia en ballet, jazz, hip hop y ballroom, además de dirigir un estudio de danza que forma a nuevas generaciones. El público podrá apoyarlos con #TeamJeff.
La periodista Thais Alfaro tendrá como compañero al joven prodigio Kenneth González, campeón mundial de bachata en pareja, quien ha representado a Costa Rica en competencias internacionales y acompañado a artistas como Charlie Zaa. Ellos formarán #TeamThais.
La periodista Ericka Morera, conocida como “Keka”, competirá junto al experimentado Javier Acuña, bailarín con más de 15 años de carrera, formación en Los Ángeles y Nueva York, y experiencia en musicales como Chicago y Jesucristo Superestrella. También ha trabajado con Gloria Trevi y Andrea Bocelli. Ellos serán #TeamKeka.
La fisioterapeuta Katherine Campbell estará acompañada por el mexicano Erick Vásquez, bailarín y coreógrafo con más de 18 años de trayectoria, 10 veces campeón nacional en baile deportivo y ganador de la primera temporada de Mira quién baila Costa Rica, premio que alcanzó junto a la boxeadora Naomy Valle. La dupla competirá como #TeamKathy.
El humorista Daniel Montoya tendrá como pareja a Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y la única costarricense graduada de la prestigiosa Alvin Ailey en Nueva York. Con experiencia en teatro musical y como coach en Dancing With the Stars, juntos formarán #TeamDani.
El presentador Ítalo Marenco bailará con Lucía Jiménez, 12 veces campeona mundial en salsa, bachata y chachachá, considerada una de las grandes figuras del baile deportivo en Costa Rica y ganadora de Dancing With the Stars junto al chef Daniel Vargas. Ellos competirán como #TeamItalo.
Finalmente, el exfutbolista Rándall “Chiqui” Brenes unirá fuerzas con Yessenia Reyes, coreógrafa y bailarina formada en academias de Broadway, Hollywood y Europa, campeona de competencias internacionales y maestra en La Academia de TV Azteca. Su dupla se presentará como #TeamChiqui.
Con estas combinaciones de talento, carisma y experiencia, la competencia promete encender la pista con coreografías memorables y noches llenas de emoción. El público tendrá un papel clave al apoyar a su pareja favorita en redes sociales con cada hashtag oficial.
MQB estrena el próximo 14 de setiembre y se extenderá por 12 semanas en la franja horaria de los domingos de 7 p. m. a 9 p. m, a través de la pantalla de Teletica, Canal 7. Siga todas las novedades del querido formato de baile por las redes sociales oficiales y por Teletica.com.