¡Parejas listas! Vea quiénes serán los dúos protagonistas en la pista de MQB

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya tiene a sus 10 parejas listas para encender la pista. La producción reunió a reconocidos personajes nacionales de la comunicación, el entretenimiento, el deporte y la música con bailarines de trayectoria internacional, en una mezcla que promete ritmo, espectáculo y mucha emoción.

La influencer Mariana Uriarte bailará con el calificado coreógrafo Michael Rubí, un versátil artista con experiencia en ritmos latinos y ballroom, integrante del cuerpo de baile de Gloria Trevi y participante en espectáculos internacionales. Juntos buscarán brillar como #TeamMari.



La exreina de belleza Ivonne Cerdas será pareja del mexicano Kevin Vera, especialista en ritmos europeos y latinos, campeón de la quinta temporada de Dancing With the Stars Costa Rica junto a Johanna Solano y con triunfos en competencias internacionales. Su dupla competirá como #TeamIvonne.



El DJ brasileño Neto Rangel compartirá escenario con la experimentada coreógrafa Jazhel Acevedo, directora de Olimpo Dance Sport México, campeona nacional por más de 10 años y quien ha trabajado con figuras como Belinda y Mijares. Ellos representarán a #TeamNeto.



El cantante Jefferson Donado (Jeff-On) bailará junto a Alhana Morales, ganadora de la primera temporada de Dancing With the Stars Costa Rica, con experiencia en ballet, jazz, hip hop y ballroom, además de dirigir un estudio de danza que forma a nuevas generaciones. El público podrá apoyarlos con #TeamJeff.



La periodista Thais Alfaro tendrá como compañero al joven prodigio Kenneth González, campeón mundial de bachata en pareja, quien ha representado a Costa Rica en competencias internacionales y acompañado a artistas como Charlie Zaa. Ellos formarán #TeamThais.



La periodista Ericka Morera, conocida como “Keka”, competirá junto al experimentado Javier Acuña, bailarín con más de 15 años de carrera, formación en Los Ángeles y Nueva York, y experiencia en musicales como Chicago y Jesucristo Superestrella. También ha trabajado con Gloria Trevi y Andrea Bocelli. Ellos serán #TeamKeka.



La fisioterapeuta Katherine Campbell estará acompañada por el mexicano Erick Vásquez, bailarín y coreógrafo con más de 18 años de trayectoria, 10 veces campeón nacional en baile deportivo y ganador de la primera temporada de Mira quién baila Costa Rica, premio que alcanzó junto a la boxeadora Naomy Valle. La dupla competirá como #TeamKathy.



El humorista Daniel Montoya tendrá como pareja a Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y la única costarricense graduada de la prestigiosa Alvin Ailey en Nueva York. Con experiencia en teatro musical y como coach en Dancing With the Stars, juntos formarán #TeamDani.



El presentador Ítalo Marenco bailará con Lucía Jiménez, 12 veces campeona mundial en salsa, bachata y chachachá, considerada una de las grandes figuras del baile deportivo en Costa Rica y ganadora de Dancing With the Stars junto al chef Daniel Vargas. Ellos competirán como #TeamItalo.



Finalmente, el exfutbolista Rándall “Chiqui” Brenes unirá fuerzas con Yessenia Reyes, coreógrafa y bailarina formada en academias de Broadway, Hollywood y Europa, campeona de competencias internacionales y maestra en La Academia de TV Azteca. Su dupla se presentará como #TeamChiqui.



Con estas combinaciones de talento, carisma y experiencia, la competencia promete encender la pista con coreografías memorables y noches llenas de emoción. El público tendrá un papel clave al apoyar a su pareja favorita en redes sociales con cada hashtag oficial.



MQB estrena el próximo 14 de setiembre y se extenderá por 12 semanas en la franja horaria de los domingos de 7 p. m. a 9 p. m, a través de la pantalla de Teletica, Canal 7. Siga todas las novedades del querido formato de baile por las redes sociales oficiales y por Teletica.com.



