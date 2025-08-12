Abren matrícula para tres carreras de alta empleabilidad

La Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED, anunció recientemente, durante el Foro de Innovación UCIMED 2025, la incorporación de tres nuevas carreras a su oferta académica; todas ellas con un potencial enorme de crecimiento.

Se trata de Biotecnología, Electromedicina y Biomédica, carreras consideradas de alta empleabilidad.

Los programas de estudio desarrollados por la UCIMED están dirigidos a formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos actuales del mercado laboral y contribuir activamente con el desarrollo socioeconómico del país y la promoción de la salud.

La apertura de estas nuevas carreras surge como una respuesta estratégica de la universidad, a la necesidad nacional de contar con profesionales en este campo.

La matrícula ya está abierta y el inicio de clases será el 8 de septiembre.

Para más información puede ingresar a www.ucimed.com o comunicarse al 2549-0000.