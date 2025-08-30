Keylor Navas en Pumas: “Sueño con ganar títulos y ser el mejor portero de la liga”

El guardameta costarricense Keylor Navas dejó bien claro cuáles son sus nuevos sueños ahora que está en Pumas en México.

“Yo sueño con poder jugar otro Mundial, sueño con ganar títulos con Pumas, sueño con tener mi máximo nivel, sueño con poder llegar a ser el mejor portero en la liga, sueño con poder ayudar y dejar un legado con los muchachos jóvenes y en el club y bueno, pues sueño con muchas cosas”, comentó Keylor en una amplia entrevista para el club.

🧤⚽️Keylor Navas disfruta jugar en Pumas; busca dejar un legado de títulos al Club Universidad Nacional y aportar al crecimiento y desarrollo de los canteranos.



📦@DHLMex nos regala esta charla con el portero costarricense ganador de 3️⃣ tres UEFA Champions League, admite que… pic.twitter.com/FvlbXAxlYy — PUMAS (@PumasMX) August 29, 2025

Navas relató cómo han sido sus primeras semanas en suelo mexicano, cómo ha visto la Liga MX y también su análisis de por qué llegó al equipo.

“Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios porque la gente me ha recibido súper bien, tanto los compañeros como toda la gente del club, la afición me ha mostrado su cariño y yo creo que eso nos lo motiva muchísimo y lo compromete para tener que trabajar fuerte, disfrutar y sobre todo devolver ese cariño en la cancha”, expresó Navas.

El meta aseguró que encontró una familia en el vestuario y también una buena sinergia con la afición.

También reveló cómo se dio el interés del Pumas y que el técnico Efraín Juárez “siempre me mostró ese apoyo en todos los momentos que estábamos pasando y bueno, hoy sé que gracias a Dios tomé una gran decisión y estoy muy feliz”.

Sobre el manejo de la presión, pues Pumas ocupa la posición 13 de 20, Keylor indicó que “siempre hay presión, en todos los lugares y en todos los trabajos, uno siempre va a sentir esa presión, pero cuando uno hace las cosas con amor, con humildad y disfrutando, yo creo que eso baja y uno aprende a disfrutar de cada momento”.

Por último se refirió a la buena infraestructura deportiva que hay en suelo azteca y también que trata de ser un líder en el camerino del plantel debido a su experiencia.

“Yo siempre trato de llegar a cada equipo a escribir mi historia, a intentar escribirlo de la mejor manera, nunca he llegado a ninguno de los equipos a intentar ser mejor que otro ni mucho menos, sino a intentar escribir mi historia lo mejor posible”, concluyó.