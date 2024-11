Tía Zelmira: Ya casi está todo listo para la Fiesta de Negro

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Saludo a mi buena amiga Sol Dobles, quien celebra su natalicio este 1º de noviembre. También cumple 15 años mi sobrina Valeria Benavides Arias (el 1º de noviembre), la modelo y abogada Nicole Menayo (2), la modelo Marcela Negrini (2), el empresario José Manuel Vargas León (2), la buenísima presentadora Charlyn López (2), el entrenador Jimmy Goicoechea (2), la periodista Gloriana Gómez (2), la modelo Francinie Zamora (2), la cantante Elena Correa (3), la presentadora Diana Ibarra (3), la presentadora Vanessa Mathiew (3), el empresario radiofónico Andrés Quintana (4), la actriz Thelma Darkings (5), la periodista María Eugenia González (5), el banquero Gerardo Ulloa (5), el abogado Juan Blanco Fonseca (6), el empresario Alberto Gamboa (6), el cirujano plástico Christian Rivera-Paniagua (6), la empresaria Kattia Garrido (6), la abogada y modelo Yeralyn Chavarría (6), la modelo Kimberly Zúñiga (7) y el camarógrafo Jeffrey Calderón (7). Felicidades.



Ya casi está todo listo para la Fiesta de Negro

A un mes de su realización, ya están listos casi todos los detalles de la Fiesta de Negro, la actividad benéfica por excelencia que cada diciembre, desde hace muchos años, recoge juguetes para entregar a muchos niños de escasos recursos económicos. Este año el encuentro, que será el lunes 2 de diciembre, será en un lugar amplio y diseñado para albergar este tipo de actividades. Se trata de Campo Lago, que cuando les contamos de qué se trataba este proyecto, decidieron apoyarnos.



Encontrarme cada año en estas acciones de montar la fiesta y planear con los productores todos los detalles, es un placer, pero saber del fin benéfico que nos anima para organizar este encuentro farandulero, es más que un placer, es un honor, es saber que, por medio de acciones como estas, podemos llevar regalos a niños de varias comunidades.



La dinámica de la fiesta es muy sencilla: para poder asistir todos deben vestir completamente de negro, quien no cumpla este requisito, no podrá ingresar. Hay que estar en la lista de invitados y pagar la entrada. Llevar un juguete no bélico, nuevo, sin envolver y que no use baterías. Aunque muchos conocen las reglas, siempre es bueno recordarlas.

Lo de vestir de negro no tiene que ver con marcas específicas ni con moda alguna, es sencillamente ir de ese color, para que todos nos veamos más o menos igual y que lo único que nos distinga sea nuestro rostro y nuestra sonrisa, reflejo del alma. Hay que evitar en la ropa aplicaciones o brillos plateados o dorados. Las vestimentas pueden ser sexys y atrevidas, dependiendo de cómo quieren ser percibidos. Lo más importante es ir alegres y dispuestos a disfrutar de una actividad benéfica pensada en niños que normalmente la pasan muy mal.

Todos deben vestir estrictamente con ropa de color negro.

En cuanto a la lista de invitados, en esta edición de hoy publicamos la primera. Para elaborarla se hizo un arduo trabajo de recopilación, también se eliminaron algunos nombres y se incluyeron otros. Fue muy divertido ver cómo, en cuanto se anunció la realización de esta recolección de juguetes, muchos empezaron a escribir a nuestras redes pidiendo ser incluidos en la lista o confirmando su deseo de asistir y colaborar. Fueron muchos los mensajes de confirmación; la verdad es que la mayoría de ellos ya estaban incluidos, pero no quieren jugarse el chance de quedar por fuera de tan singular listado.

Como en todo, en la lista hay de todo y para todos. Hay cantantes, modelos, productores, influencers, generadores de contenido, tiktokeros, periodistas, comentaristas, presentadores, músicos, fotógrafos, artistas plásticos, actores y mucha gente agradable que trabaja en la feliz industria del entretenimiento. Ahora bien, si en la lista que se publica hoy no aparece su nombre y usted cree que debería estar o quiere que se incluya, nos puede enviar un correo electrónico ([email protected]) justificando la razón de su solicitud. Cada viernes, hasta el 29 de noviembre, saldrá aquí la lista y la última —esta del 29— será la que se usará en la puerta.

Los juguetes también tienen requisitos. No bélico es porque nos interesa promover la paz y no la guerra; no es conveniente que nuestros niños jueguen con pistolas, tanques, granadas o cohetes: la guerra no es un juego, es una desgracia.

Debe ser un regalo nuevo, bonito comprado para la ocasión, para que el niño que lo reciba, sepa que la persona que lo aportó, se tomó el trabajo de conseguir algo para agradarlo y hacerlo feliz.

El juguete debe ser sin envolver, primero para garantizarnos que no sea bélico, que esté nuevo y que sea de calidad. Sería muy desagradable llevarle a un niño un regalo envuelto y que adentro venga algo feo, de mala calidad o de pésimo gusto. Se trata de agradar y alegrar, no de asustar.

Finalmente, se pide que los juguetes no usen baterías, esto porque nada ganamos dándoles un regalo que use batería que se agotarán rápido y que después ellos o no tienen dinero para comprar las de repuesto o viven en zonas alejadas donde se les dificulta encontrar baterías. Se trata de hacerle cómoda la vida a estos niños y a sus padres.

Este año la fiesta será en Campo Lago.

En cuanto a esto de los juguetes, este año tenemos una muy buena noticia. La librería Universal se sumó entusiasta a esta iniciativa benéfica como uno de los patrocinadores y dispusieron que todos los que compren los regalos en las tiendas de Universal y digan que es para la Fiesta de Negro, ellos duplicarán ese juguete, tal y como lo hicieron el año pasado. La idea es llevar muchos juguetes.



Todos los regalos recaudados se entregarán a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan de Vida, del precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita; y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 niños de comunidades de San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.



Muchos faranduleros que se nos han acercado, han expresado su alegría de poder asistir y colaborar con esta iniciativa benéfica. También es de las pocas oportunidades que hay para que los faranduleros compartan en una noche agradable y en un ambiente de fiesta buena.

Para poder asistir hay que estar en la lista de invitados.

Vieras que Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, anda eufórico con la realización del Tope en San Pedro, el próximo 26 de diciembre, Día del Caballista Nacional. Tras el anuncio del alcalde capitalino, Diego Miranda, de que ya no habría tope en San José, de inmediato los organizadores pensaron buscar otro sitio cercano al centro de la capital y encontraron acogida en San Pedro. También anunció Argüello que ya tiene su traje negro para asistir a la Fiesta de Negro, llevar un juguete y divertirse como lo ha hecho otros años. Domingo se mostró complacido al saber que de los regalos que se recauden, una cantidad será para niños de barrios marginales de Montes de Oca.

Domingo Argüello.

Vieras que el pasado 25 de octubre, con motivo del cumpleaños de Verónica Bastos, Maribel Guardia, su gran amiga, escribió unas palabras bien bonitas y también hizo bromas muy ticas, como bien ticas son ambas. Maribel escribió: “No sabes cuánto te amo; eres una mujer, madre, esposa y amiga única e irrepetible; gracias por estar siempre que te he necesitado (últimamente más bien he abusado). Espero que sigas rodeada de amor y bendiciones, larga y productiva vida, llena de salud y sueños cumplidos, recuerda siempre que te adoro, al igual que a toda tu hermosa familia. Feliz vuelta al Sol”. Ante esto, Verónica contestó: “Mi hermana que la vida me regaló y a la cual celebro de tener todos los días! Por más días de felicidad juntas! Te quieroooo mucho guaracandilla”.

Las ticas Maribel Guardia y Verónica Bastos.

Pero cuando yo comenté con Maribel esa publicación, ella en confianza —y no me autorizó para publicarlo y yo no le pedí permiso— me dijo que Verónica es para ella una amiga en verdad muy valiosa, “no sabes cómo se portó conmigo con lo de Julián, como una hermana”. Maribel también dijo que a ella le hace gracia cuando le dicen que Verónica no habla como tica, porque a ella le encanta escucharla con todos los dichos súper ticos de nuestra Costa Rica, ella es muy divertida y “súper pola” (risas, porque dice que así se tratan entre ellas).

Verónica Bastos y Maribel Guardia.

Vieras que Lynda Díaz, también estilista profesional, en cada una de sus presentaciones en Mira quién baila, luce un maquillaje con accesorios muy bien puestos, muy llamativos y de innegable buen gusto. El responsable de esos trabajos estéticos es el gran maquillista Alejandro Ramírez, quien siempre ha estado muy cerca de la puertorriqueña que mejor ha movido el culito en este programa.

Lynda Díaz siempre luce bella, muy bella toda ella.

Vieras que Óscar López Salaberry, el embajador plenipotenciario del tango, se fue a Guatemala a repetir la grata experiencia que tuvo hace unos años, cuando fue invitado a dar varios conciertos, con su inseparable bandoneón. Lo mejor fue que se quedó en la casa de unos amigos, también tangueros, que lo atendieron a cuerpo de rey; además, Óscar se divertía presumiendo con los autos de lujo que tienen sus amigos y cada día se tomaba una foto al lado de uno de esos carros. Fue su amiga guatemalteca Nanny la que organizó todo y él la pasó tan, pero, tan bien, que no quería regresar.

López Salaberry con su Porsche de Guatemala.



Vieras que el reconocido productor mexicano Salvador Mejía Alejandre publicó una fotografía junto a la actriz costarricense Mariluz Bermúdez y habla bellezas de ella. “Esta semana me encontré con Mariluz Bermúdez, una actriz con quien trabajé en Vivir de Amor. Su talento siempre deja huella; nuestra conversación dejó ideas interesantes en el aire. ¿Se imaginan verla en un nuevo proyecto pronto?”, escribió.



Salvador Mejía y Mariluz Bermúdez.

