Cuidacarros atropellado y pateado por motociclista es un reconocido tiktoker de Limón

El cuidacarros que fue atropellado y luego agredido por un motociclista la tarde de este jueves en Limón centro es un reconocido tiktoker de la zona.

En el video del incidente se observa cómo, tras embestir a la víctima, el conductor de la bicimoto derrapa y cae al suelo. Sin embargo, lejos de detenerse, regresa y la emprende a patadas contra el hombre.

El agresor no portaba casco ni dispositivos de seguridad.

La víctima fue identificada como Rogelio Stamps, un limonense que lleva 15 años trabajando como cuidacarros en la zona y que anteriormente laboró para Japdeva.

Además, es muy popular en redes sociales gracias al influencer Jean Liu, quien lo hizo viral al compartir historias junto a él en su cuenta de TikTok.

Teletica.com conversó con Liu, quien, mediante un mensaje de texto, contó que se encuentra en China en este momento y lamenta no poder estar en Costa Rica para apoyar a su amigo Stamps en el hospital, a quien considera como un hermano.

"Sí, correcto, es mi amigo Rogelio el del video. Ahorita estoy en China, por lo que no estoy al tanto de su situación actual, pero al momento del accidente quedó muy afectado y lo tuvieron que llevar al hospital", dijo Liu.

Hace un año, el periodista Juan Carlos Zumbado, del programa Más Que Noticias (MQN), realizó un reportaje sobre la vida de Stamps y su incursión en el mundo de las redes sociales.

"En la vida no he hecho daño, el daño me lo hice yo, porque esta vida de adicción en la calle es una vida de tortura, porque yo me lo busqué. Aquí estoy viviendo afuera, pero viera qué vida más feliz. Yo vivo feliz con la gente, no robo, no asalto, simplemente vengo a hacer mi trabajo, la gente es muy servicial.

"Yo transmito la felicidad, la felicidad de Dios, para que ellos sepan que en la vida uno tiene que saber vivir nada más", expresó Stamps en aquella entrevista.