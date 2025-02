Tía Zelmira: Gary Centeno es el gran galán

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

Saludo en forma muy especial al cantante María Alberto Díaz Pérez, conocido artísticamente como El Discípulo, con motivo de su cumpleaños este viernes 28 de febrero; también celebra su natalicio en esta fecha el gran fotógrafo Randall Rodríguez. Otros cumpleañeros de la semana son la odontóloga Hellen Mena (cumple el 2 de marzo), el periodista Franklin Chinchilla (2), el productor Luis Sanabria (3), la empresaria Marianela Zeledón (4), el cantante Yeiní Mora (5), la presentadora Montserrat del Castillo (6) y el director de Telenoticias Ignacio Santos Pasamontes (6). Felicidades.



Cumpleaños Ignacio Santos Pasamontes

El próximo 6 de marzo cumple 63 años el director de Telenoticias Ignacio Santos Pasamontes. Este caballero lleva 34 años dirigiendo noticieros. Hasta el momento nadie lo ha hecho en forma tan sostenida y exitosa como él. Su ejercicio profesional está íntimamente vinculado a Canal 7.

Este ganador del premio “Jorge Vargas Gené”, del Colegio de Periodistas y del Premio Nacional de Periodismo “Pío Víquez”, soñó con ser médico y sobrevivió a dos cánceres: es un luchador. Ignacio, como corresponde a un periodista de su nivel, tiene cientos de detractores, pero él los pasa por alto; sin embargo, otro tanto —me incluyo— lo respeta y le reconoce su hidalguía profesional.

Es un periodista serio, justo y exitoso. Desde la pantalla de Canal 7 nos inunda con su cátedra diaria de buen periodismo, sin querer figurar más de lo necesario y ofreciéndole a los televidentes la posibilidad de ser analíticos y críticos. Como si fuera poco, ahora también nos pone a pensar los martes en ¿Quién quiere ser millonario? Además, ofrece una cátedra de periodismo analítico e inteligente en Malas Compañías—que son buenas—, de Teletica Radio.

Gracias a su trabajo y al del equipo que dirige, las cifras los favorecen. Los números de rating hablan por sí solos, siempre suben. Las cuatro ediciones diarias de Telenoticias, han aumentado notoriamente en los últimos ocho años. Ignacio, padre de María Luisa y Rodolfo y dichoso amor de Nancy Dobles, también se ha metido en los recovecos de la historia y produce un interesante y entretenido segmento diario en la edición matutina. Es un gran anfitrión, buen conversador y excelente lector. Es educado, afable, simpático y cariñoso.

Gracias por todo lo que le ha dado a este país y gracias por demostrar que el Periodismo puede ser tan honesto y profundo como nos lo propongamos. PD: A Ignacio tengo años de no verlo, pero sé que está bien porque lo veo todos los días y a todas horas en la pantalla de Telenoticias y al frente de un equipo humano altamente profesional. Además, su rostro es el de un periodista comprometido con el periodismo honesto, tan escaso en estos tiempos. ¡Feliz cumpleaños!

​Gary Centeno es el gran galán

El actor costarricense Gary Centeno sigue encontrando oportunidades en las producciones mexicanas y se perfila como uno de los galanes más cotizados de las telenovelas, como La Jefa, serie estrenada por Telemundo la semana anterior.



Desde hace muchos años he seguido de cerca su carrera y realmente todos los logros que ha cosechado son el premio a su talento, a su esfuerzo y a su trabajo honesto y empeñoso. No tengo duda alguna de que llegará tan lejos como se lo proponga.



Estrenada el 18 de febrero, la nueva super serie cuenta con un elenco de renombre encabezado por Fabiola Guajardo (como Gloria) e Iván Arana (Eduardo), con la participación especial de Cristián de la Fuente (como Juan José).



El drama presenta a una madre resiliente que, para proteger a su hijo, se ve obligada a adentrarse en el oscuro mundo del lavado de dinero y vencer a sus enemigos en su propio juego.



La Jefa cuenta la apasionante historia de Gloria Guzmán, quien parecía tenerlo todo: una carrera exitosa, una familia amorosa y un hijo querido. Sin embargo, en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida—su boda—la celebración se convierte en tragedia cuando un grupo de sicarios irrumpe en la boda y asesinan a su prometido, Juan José.



Gloria no solo pierde a su gran amor, sino que su familia le da la espalda, el gobierno incauta todos sus bienes, los medios de comunicación la señalan y los enemigos de su marido la persiguen para reclamarle un pago por negocios sucios que ella desconocía.

Obligada a huir sin un centavo, entra en una carrera sin fin que la obligará a irrumpir en el oscuro mundo del lavado de dinero para salvar a su hijo. En su lucha por sobrevivir, será apadrinada por grandes capos a quienes tendrá de conquistar con su belleza e inteligencia como armas.



Sobre su participación en esta esperada telenovela, Gary Centeno dio gracias a los productores y a Telemundo por confiar en su trabajo para interpretar a uno de los personajes; “de verdad lo disfruté muchísimo y estoy seguro que será todo un éxito”, dijo.

Gary también dio gracias a la productora Xumalin y Qraxtalent por haberlo tomado en cuenta para este proyecto y confió en que vendrán muchas oportunidades similares.





“Gracias mi amor Lorena del Castillo —añadió— por siempre estar conmigo, de verdad que eres mi mejor equipo. Agradezco a los maravillosos directores por sacar lo mejor de mí en cada escena y también a todos mi compañeros actores por su profesionalismo y compañerismo; fue un placer trabajar con todos ustedes. Y finalmente expreso mi gratitud a todo el equipo de producción, luces, maquillaje, cámaras, catering y a cada departamento por su profesionalismo y, por supuesto, gracias de todo corazón a la gente que sigue mi carrera; de verdad valoro su apoyo, porque a final, ustedes nos hacen a nosotros”.

Gary Centeno comparte créditos con grandes figuras como Mauricio Henao, Andrés Almeida, Azela Robinson, Verónica Merchant, José María Galeano, Jorge Luis Moreno y Yany Prado. El reparto lo completan Pepe Gámez, Julieta Grajales, Sara Corrales, Uriel del Toro, Jesús Moré, Guillermo Quintanilla, Laura Vignatti, Sachi Tamashiro, y Dante Aguiar. Producida por Telemundo Studios, la serie fue escrita por José Vicente Spataro y es dirigida por Mauricio Corredor, Mauricio Meneses y Laura Marco. La dirección de fotografía está a cargo de Juan Pablo Ambrís, David Fernández y Alejandro Tellez y Juan Santiso como diseñador de producción. Mónica Vizzi de Telemundo es la productora ejecutiva de la serie. Lorena del Castillo, Luna y Gary Centeno.

Desde que inició su carrera en México, Gary ha tenido la oportunidad de participar en varias telenovelas, series y películas. Gary estuvo en Marea Alta, Eternamente amándonos, Dulces tentaciones, Vicky La Diabla, Un día para vivir, Esta historia me suena, Te presento a mi novio, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y La Casa de las Flores; además, en el 2024, tuvo una destaca participación en el reality “Top Chef VIP”; también había estado en un par de reality de supervivencia.



Con 37 años de edad, Gary está casado con la actriz mexicana Lorena del Castillo, con quien tiene una hija llamada Luna, nacida en el 2020. Hay que estar muy atentos a la carrera de este compatriota quien siempre nos sorprende con noticias positivas. Gary Centeno ha grabado series y telenovelas exitosas.

​Te tengo un vieras



Vieras que esta semana me conmovió la publicación del expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier y su esposa Gloria Bejarano con motivo de cumplir 53 años de casados. Conozco bien su historia, de cómo se conocieron siendo niños cuando él se fue a vivir con sus papás en el exilio en México; vivieron la infancia y la juventud juntos y desde entonces el destino les marcó el camino del amor. Puedo decir con toda autoridad que son una pareja realmente ejemplar y que han formado una familia llena de amor. Qué bonito celebrar tantos años de tanto amor. Toda una vida dedicada a la construcción y mantenimiento de un vínculo que se mantiene vivo. No hay casualidades, por eso, aquellos niños se convirtieron en almas gemelas. Me complace y me enorgullece poder decir que ambos son amigos míos, que los quiero y los respeto profundamente y que cada día me siento más orgulloso de ellos, de su familia, de sus logros personales y por todo el aporte positivo que le hicieron a esta patria. Felicidades.

Gloria Bejarano y Rafael Ángel Calderón son una pareja admirable.

​ Vieras que estoy sorprendido de que gente que uno no imagina cometa errores de principiantes; digo lo anterior porque la cantante Shakira, en su visita a Lima para el concierto, se fue a comer ceviche peruano —considerado el mejor del mundo— y otras carajadas de la gastronomía peruana, sin tomar en cuenta que cuando ese tipo de platos exóticos no están en la dieta regular, hay que tener mucho cuidado.





El asunto es que Shakira terminó con un apega y una currutaca que la mandaron directo al hospital; al parecer la cantante también probó “Sobredosis”, que contiene pequeñas porciones de varios tipos de ceviche. ¡Error! El propio Jaime Bayly, peruano, manifestó que cuando uno llega a Lima, hay que tener cuidado con los ceviches, tiraditos y pescados crudos”.





Claro que tiene razón, en asuntos gastronómicos siempre hay que tener cuidado porque de lo contrario termina uno pegado al escusado. Esta diarrea de Shakira, nos debe servir para recordar que hay que tener extremo cuidado cuando se viaja a un país y no tenemos la costumbre de consumir alimentos que no figuran en nuestro menú de todos los días. Es cierto, las mujeres no lloran, las mujeres facturan y meten la pata cuando comen fuera de casa.

Shakira presentó 'Las mujeres no lloran'  …, pero se enferman cuando comen pescado crudo.

Vieras que esta semana me sorprendió la noticia sobre la muerte de la gran cantante Roberta Flack, cuyas canciones más famosas forman parte de mi imaginario de juventud. Sí, se marchó la intérprete de temas como Killing me softly, The first time o Feel like makin’ love. Ella “minimizaba todo con suavidad y gentileza”, observó el escritor y folclorista Julius Lester en una reseña de la revista Rolling Stone.





​“Más que cualquier cantante que conozco, puede tomar una canción serena y lenta (y la mayoría de las suyas lo eran) e infundirle una intensidad melancólica que es, a veces, casi insoportable”.

Lester escuchó en Flack una “habilidad asombrosa para adentrarse más en una canción de lo que podría creerse humanamente posible y erizar sensibilidades desde recónditos lugares dentro de uno mismo que nunca supiste que existían”. Gracias entrañable Roberta por ensanchar nuestras experiencias vitales. Y ahora, a cantar con ángeles, arcángeles y querubines.

Roberta Flack nos mataba lentamente con su canción.