Tía Zelmira: Con España en el corazón

Cumpleañeros

Saludo al modelo Javier Bravo, quien cumple años este 7 de marzo y para celebrarlo en grande organizó una festolina en el restaurante El Garage, en Alajuela, con la animación de Luisga y la Revo y El Klam. También estarán de cumpleaños esta semana la modelo Solange Gatgens (cumple el 8 de marzo), la Ex Miss Costa Rica Fabiana Granados (8), la modelo Yadriela Zúñiga (8), el empresario José Ignacio Cordero (8), mi querida doña Grace Gómez (8), la periodista María Laura Rojas (8), la abogada y notaria Carolina “La mosca” Zeledón (9), la cirujana plástica Sylvia Rubinstein (9), la cubana diplomática María Elena Rodríguez (9), el periodista y productor Pablo Aguabella (10), la empresaria Guiselle Gutiérrez (10), el empresario René Picado Cozza (10), el estratega Esteban Porras (10), la chef y empresaria gastronómica Aymará Tinoco (11), el productor Mario Nájera (12), el fotógrafo Carlos Campos (12), el cantante Franck Victory (12), el productor televisivo Melvin Calderón (12), el embajador Pablo Heriberto Abarca (13) y la odontóloga Sandra León (13). Felicidades a todos estos sobrinos cumpleañeros.



Con España en el corazón



El pasado sábado 1º de marzo asistí a la Feria de la Gastronomía Española, realizada en el Parque Nacional, donde había deliciosa y variada oferta de platillos y bebidas muy representativos de la gastronomía española.



La convocatoria fue un éxito. Había buen ambiente, buena gente, sol radiante, sombras refrescantes, alegre música y algarabía en todos los corazones, en especial en el de Eva Felicia Martínez Sánchez, digna y elocuente representante de España. Entablar una breve plática con esta diplomática, fue lo mejor de la jornada. Qué mujer, qué encanto y qué sensibilidad por los temas sociales, que al final son los que más nos tocan.



En esta tradicional feria, que organizan desde hace seis años la Embajada de España y La Municipalidad de San José, por una iniciativa de Jaime Ramos, entonces Cónsul y Agregado Cultural de España, y el ex Alcalde Johnny Araya, se juntan amigos de España, españoles residentes aquí y muchos lugareños que conocen la calidad de esta gastronomía.

Por todos lados habían puestos de comidas, bebidas, artesanías, embutidos y otros productos de gran aceptación. Grupos y bailaores flamencos inundaban y contagiaban con sus cantes esta fiesta que no llegó a zarao, porque apagó sus luces a las seis de la tarde.

Los embajadores Alejandro Solano, Carmen Claramunt y José Joaquín Chaverri.

Durante el veraniego sábado, los rayos solares que se colaban entre las copas de los árboles, calentaron los techos y también los sombreros, pero había sombra para protegerse y pollos para descansar. También instalaron toldos y mesas para la tertulia y amplias zonas verdes para quienes querían estar más relajados al ras del césped.



Como todos los años, hubo, eso sí, mucho orden, limpieza, seguridad y un ambiente realmente sano, lo que contribuyó a un ambiente realmente agradable y muy amigable.



Sentado en un pollo, en una sombreada esquina, saludé a los embajadores José Joaquín Chaverri, Marco Vinicio Vargas, Carmen Claramunt Garro y al Vice Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Solano Ortiz. También encontré a los Ex Ministros Juan Rafael Lizano —el mejor jerarca que hemos tenido en Agricultura— y al ex Ministro de Ambiente y Édgar Gutiérrez. En otra mesa muy animada, estaba el Ministro de Economía Francisco Gamboa, quien —como siempre— saludó muy amable y entusiasta. Me dio mucho gusto saludar al artista Roberto Víquez Salazar, virtuoso guitarrista, autor de dos novelas y ahora excelso dibujante.



La sorpresa más agradable, fue encontrarme con mi colega la gran periodista Glenda Umaña, siempre juiciosa, siempre auténtica y muy simpática, quien andaba con sus hermanos Max y Georgina. Glenda recordó cuando fuimos compañeros en la Universidad de Costa Rica y eso me dio un fuerte golpe en la conciencia porque recordé momentos de los años vividos. Siempre es un gusto hablar con la periodista más internacional de todos los tiempos.



Eso sí, la mesa más animada fue, sin duda, la que encabezó mi amigo de toda la vida don Víctor “Macho” Acuña y su esposa Gabriela Monge. Allí estaban todos los primos Monge (sobrinos de Zelmira “La Gata” Monge), Mario “Cameo” Gutiérrez, Álvaro Monge y su esposa Maureen Durman, Melania Monge, Édgar Gutiérrez, y toda la familia de Conga Jiménez, como Soledad Calvo y Pecos Calvo.

Ellos se instalaron en un toldo y desde ahí iban a buscar bebidas y comidas a los diferentes locales; no bailaron ni flamenco ni sevillanas, pero la pasaron realmente bien y nadaron durante un buen rato en las ricas aguas de las maltas y las cepas españolas. ¡Olé!

Eva Martínez es una excelente embajadora.

Una embajadora completa

Fueron los embajadores Vargas y Chaverri quienes me presentaron a la representante española Eva Martínez; en ese momento se le veía acongojada porque su contraparte, el Alcalde Diego Miranda, había quedado de encontrarse con ella, para hacer el recorrido por toda la feria y pasaban los minutos y no se encontraban. Ella, con buena diplomática y amiga de la puntualidad, se ponía cada vez más ansiosa, pero disimuladamente animosa.



Mientras se le aplacaba la angustia por la espera, me comentó de sus proyectos sociales, de su experiencia en Costa Rica y de su compromiso con promover la cooperación comercial, educativa y cultural, especialmente porque este año celebramos el 175 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones; de hecho fue Costa Rica el primer país centroamericano con quien se firmó este tratado de amistad. Además, durante este año la Embajada realizará una serie de actos conmemorativos para destacar a los españoles que tanto han contribuido a mantener una cooperación y una amistad constante, sin nubes, para beneplácito de ambos pueblos.



Eva Martínez es Licenciada en Filología Inglesa, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1991 y desde entonces ha ejercido como directora general para el Magreb, Oriente Próximo y Mediterráneo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Unión Europea (UE) y en Cooperación de España. Fungió como jefa adjunta del gabinete del Subsecretario y fue jefa de área en la Oficina de Información Diplomática. Fue cónsul en Caracas y consejera en El Cairo, México y Bruselas, y destacó en la representación de su país ante la Unión Europea, donde representó a España en el grupo de trabajo para temas africanos, que ella presidió durante la presidencia española de la UE en el 2010.

La embajadora Eva Martínez y Rogelio Benavides.



​En el Monumento Nacional

La sexta Feria Gastronómica Española fue una actividad completa. Aparte de la oferta gastronómica, hubo una variadas muestra de bailes, canciones, muchas bailaoras y solo dos bailaores. Por todos los puestos se escuchaban canciones de allá, predominando la música en vivo de Joaquín Sabina, quien ha marcado huella profunda en el gusto de quienes prefieren las buenas letras.



Para entretenimiento y agrado de todos, se instaló un amplio escenario justo al costado del Monumento Nacional, pieza de bronce que representa a la Patria y la contienda contra los filibusteros, obra del francés Louis-Robert Carrier, estrenada el 15 de setiembre de 1895; se trata del monumento más importante porque representa el triunfo de las naciones centroamericanas contra la invasión de William Walker; la mayor figura de este conjunto escultórico que enarbola el pabellón nacional representa a Costa Rica libre y democrática.

Max Umaña, Lilliana Mora, Rogelio Benavides y Glenda Umaña.



Este monumento tan representativo enmarcó a grupos folclóricos como los del colegio Calasanz, a las escuelas de bailes tradicionales y españoles o a la academia de flamenco de la gran Paulina Peralta. También se presentaron los estudiantes del colegio SEK, donde estudiaron mis hijas y donde acaba de entrar mi nieto Benjamín. Destacó en esa tarima el grupo que conforman mi buen amigo Johnny Berrocal y sus compañeros de Flamenco Calé, los mejores de la jornada.



Esto de instalar un escenario con una programación artística y entretenida, durante toda la jornada, fue la gran idea de esta feria española, para que todos pasaran contentos y muy entretenidos.



Termino con un merecido y obligado reconocimiento para Gabriela Calvo y Randall Brenes, de la Municipalidad de San José, quienes desde hace varios años se entregan con gran profesionalismo a la coordinación de esta fiesta, que no es otra cosa que un tributo a la grande y querida España.

Nos vemos el próximo año…. ¡Viva España!

La gran maestra de maestras Paulina Peralta y Rogelio Benavides.

Te tengo un vieras

Vieras que el Embajador del Tango Oscar López Salaberry, quien regresó a tierras patagónicas, empezó el lunes de esta semana su espacio “Simplemente tango”, por la emisora El Chubut, en Trelew, Argentina, lo que significa que sus compatriotas tendrán tango hasta para tirar para arriba. El programa es plataforma de difusión de la música y la danza de este hecho cultural convertido en el más importante de Argentina en ciento cincuenta años.

En cada emisión, de lunes a viernes, alternará entre el conocimiento histórico de este género rioplatense, con entrevistas y también un generoso espacio para la difusión del tango. López Salaberry fue aquí embajador de su país de 1997 al 2000 y, cuando terminó su labor diplomática, se quedó para siempre, llevando el tango por todos lados hasta que finalmente se afincó allá en las playas de El Coco.

A este bandoneonista, bailarín y profesor, la Academia Nacional del Tango de Argentina lo nombró Académico por Costa Rica de dicha institución, asombrada de que un argentino difundiera tanto tango en otro país. Eso sí, no se repartan nada aún, Oscar amenaza con regresar en diciembre para seguirle dando al tango.

Oscar López en la cabina de la emisora El Chubut, Trelew, Argentina.



Vieras que Michael Bleak, la persona que más sabe en este país de toros y toradas, se fue a un rodeo en Houston, de esos con los que soñó desde pequeño. Ubicado en la arena de la plaza más importante de aquella ciudad estadounidense, recordó que cuando era niño, soñaba con eso que estaba viviendo en ese momento, pero lo veía muy lejos, casi un sueño imposible y difícil de alcanzar; le tocó pasar muchas pruebas, rechazo y puertas que se cerraban.

A los 12 años, le explicó a sus padres su proyecto de vida y, desde entonces, pasó muchas noches trabajando sin parar, practicando, planeando y hablando con Dios del tema, sin sospechar que todo ese esfuerzo lo estaba formando y preparando para lo que venía. Hoy el sueño de este querido narrador taurino, es una bonita realidad. ¡Felicidades!

Michael Bleak en el rodeo en Houston, su gran sueño.



​Vieras que el domingo 2 de marzo, a los 86 años, falleció el empresario don Rodolfo Jiménez Borbón a quien respeté siempre y ahora lamento su partida. Trabajé en La Nación, en tiempos en que él era miembro de la Junta Directiva y lo conocí, más de cerca, colaborando y apoyando a mi querida Gloria Bejarano, en su gran proyecto del Museo de los Niños; con don Rodolfo también estuve en las campañas de Rafael Ángel Calderón y en los cuatro años de Gobierno (1990-1994) cuando fue Ministro y los dos teníamos oficina en la Casa Presidencial.

Mi respeto para este señor por sus aportes que le dio al país en el campo empresarial, en la agricultura y en los proyectos culturales y sociales que impulsó. Más allá de sus éxitos en el sector empresarial, Jiménez Borbón fue conocido como una persona cariñosa, solidaria, afable y respetuosa. En 1959, don Rodolfo contrajo matrimonio con Olga Solera Fernández. Le sobreviven su viuda; dos hijos, Jaime y Rodolfo, y una hija, Giovanna. Lo respeté y lo admiré siempre. Me queda de él un grato recuerdo.

Rodolfo Jiménez Borbón falleció a los 86 años.



Vieras que el viernes conocí ConArte Restauración, un sitio donde hacen maravillas con todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, la pintura y la escultura, enmarcado y catalogación de pinturas. En compañía de un buen amigo, conocimos los servicios que prestan y, de paso, nos tomamos un café y pan con mantequilla, en una tarde de provechosa tertulia no planeada, gracias a la amabilidad de las anfitrionas. Nos recibieron Alicia Zamora, Nana Jiménez y Paula Porras.





Alicia, es licenciada en Antropología Social y Especialista en Conservación y Restauración de Arte, bienes culturales muebles y manejo de colecciones. Nana, artista plástica, es licenciada en Artes Plásticas con énfasis en Artes Gráficas de la Universidad de Costa Rica. Precisamente ellas fueron las encargadas de dirigir y realizar el meticuloso proceso de restauración del foyer del Teatro Nacional, que se inició en mayo del 2023 y que concluyó en diciembre pasado.





Los trabajos incluyeron la limpieza mecánica y química de las superficies, la reparación de fracturas en los ornamentos y la aplicación de láminas de oro de 23,75 quilates importadas desde México. En total, se intervinieron 217 piezas en los 302 metros cuadrados que abarca este salón. De este gran trabajo y de otros temas relacionados con el arte conversamos con estas tres especialistas, pero la tarde se hizo corta y prometimos volver a reunirnos… si nos invitan.

Alicia Zamora y Nana Jiménez.