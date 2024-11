Revise aquí la lista de invitados a la Fiesta de Negro

La siguiente es la lista de invitados a la actividad benéfica denominada Fiesta de Negro, que se realizará el lunes 2 de diciembre, a las 7 p. m., en Campo Lago.

Para poder asistir a este encuentro anual de la farándula, su nombre tiene que aparecer aquí, vestir completamente de negro, aportar ¢10 mil colones de entrada y llevar un juguete nuevo, no bélico, que no use baterías y sin envolver. Estos regalos serán entregados a niños de escasos recursos, de diversas comunidades del país.



Si su nombre no aparece y usted considera que debe salir o le gustaría que lo incluyeran, debe enviar un correo electrónico a: [email protected], y los productores decidirán si lo incluyen.

El próximo viernes, aquí mismo, se publicará la lista actualizada.