Tía Zelmira: Que nazcan muchas estrellas

Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo en primera instancia a mi coterráneo quepeño el comunicador Juan Chaves, quien cumple años este viernes 21 de marzo; espero que la pase bien en unión de sus seres más apreciados y que disfrute de su juventud. También cumplen años el periodista Fabricio Solís (el 23 de marzo), el doctor Johnny Álvarez (23), el abogado Gonzalo Sánchez (24), la modelo Fabiola Solórzano (24), la modelo Iby Perera (25), la periodista Lilliana Carranza (25), el periodista Adrián Meza (26), la presentadora Kathryn Arbenz (26) y el abogado Rolando Laclé Castro (27).

Juan Chaves.



Que nazcan muchas estrellas

El concurso Nace Una Estrella, programado para estrenarse el próximo 6 de abril, ya tiene una gran cantidad de seguidores y ha generado noticias y amplia presencia en redes, sin haberse estrenado.



Desde enero pasado, cuando se hicieron las primeras audiciones, la convocatoria llamó la atención y generó amplias expectativas y también polémica, como era de esperar.



El secreto de los productores de este espacio merece tomarse en cuenta, pues desde cuatro meses antes de su estreno, ha generado una buena cantidad de informaciones. Las redes se han movido y las pantallas también.



La polémica no se ha hecho esperar, pues la participación de algunos ha generado quejas entre quienes consideran que aquellos que ya tienen experiencia en los escenarios, no deberían competir. También se han levantado algunas voces de participantes que consideraban que ellos debieron haber sido seleccionados y no los eligieron. Entonces surgen aclaraciones, dimes y diretes sobre posibles preferencias. Sin embargo, todavía queda tela que cortar y mucho que cantar.

Uno de los primeros en opinar sobre las críticas que se la han hecho a Nace Una Estrella fue el cantante Ramzy, quien participó con muy buen suceso en Tu cara me suena. Este artista, quien ha sido muy polémico también, dice que “el programa se llama ‘Nace una estrella’, no es ni ‘La academia’ o ‘Formando estrellas’; imagínense un reality show de personas que ninguna sepan cantar y que todas quieran ser estrellas sin saber que hacer en un escenario, sería un verdadero desastre para la producción.

El tico es difícil, que si canta lindo tiene argolla y que no merece estar ahí y si canta feo o no sabe cantar es un ridículo y que fue hacer ahí”… argumentó este cantante tras leer las críticas en las redes.

​“Basta de querer ser dueños de la verdad absoluta de todo lo que se ve en televisión que es puro entretenimiento, puro show. Basta de cerrar y querer serrucharle el piso a personas que tienen años pulseándola y tratando de vivir del arte en un país tan pequeño y carente de apoyo”, agregó.

El cantante Ramzy opinó sobre el concurso.

Contra todos

La polémica más fuerte —y calculada— la originó el comediante Opo Marín, al criticar la participación de artistas con experiencia en las audiciones. El 27 de febrero, Marín dijo que esto no es correcto y que quita las posibilidades a los principiantes. Su crítica fue más allá cuando habló directamente del intérprete Joseph El Salse.



Opo Marín publicó en las redes sociales que no es adecuado que pongan a un principiante con un artista ya reconocido. El humorista considera que la producción debería “ver con lupa” esos detalles, pues siente que no van acordes con el nombre del programa. Marín pide a los artistas que mediten bien lo que están haciendo y no sean tan ingratos de quitarle las posibilidades al novato. Dicho lo anterior se armó el escándalo, precisamente lo que andaba buscando Opo para generar polémica.



Ante aquellas acusaciones, Joseph El Salse Ríos respondió que no siente que le esté quitando el campo a “un novato”. El Salse también expresó que no le da vergüenza intentar entrar a un programa tan popular.

​“No puedo creer, que las grandes figuras de la música quiten el espacio al que quiere hacerse estrella del canto, pues ustedes ya lo lograron. De verdad, con toda la admiración y el respeto que les tengo, porque son superartistas y los aplaudo mucho, pero ya ustedes tienen camino, mucho camino recorrido, muchos escenarios, en el exterior, inclusive”, escribió el humorista.

Menos de un mes después, cuando ya había quedado atrás la polémica con Opo, el 17 de marzo la maquillista Gaby Alvarado, mostró su decepción al no clasificar a la segunda ronda de audiciones, pues considera que su participación fue muy buena. Además, insinuó que su casting fue hasta mejor que el de otros candidatos que sí avanzaron en el concurso.



Gaby subió un video en el que afirma: “Lo hice bien y, aun así, no me eligieron”, y manifestó su decepción por no haber sido tomada en cuenta para el segundo casting. De acuerdo con ella, esta era la tercera ocasión en la que buscaba un cupo en el certamen.



Gaby Alvarado.

​“Yo, que soy una persona extremadamente autocrítica, puedo decir que mi audición fue muy buena. Y no solamente lo dije yo, sino que la gente también lo vio de esa manera, porque subieron varios videos sobre mí y casi todos los comentarios en las publicaciones eran muy buenos”, comentó. “Recibí muchísima interacción, me siguió muchísima gente. O sea, en serio que los videos que publicaron de mí en la página fueron de los más vistos. Y eso también se siente superbonito”, añadió Gaby. “Sí me sentí muy triste cuando no vi mi nombre ahí y es inevitable, soy un ser humano. Obviamente, me voy a sentir mal y hasta un poco insegura de si tal vez solo yo soy la que creo que canto bien. No sé. Eso sí, no me veo repitiendo este casting otra vez. Yo sé lo que yo soy, yo sé el talento que yo tengo”, declaró.

Gaby Alvarado es una destacada maquillista costarricense y se dedica a este oficio desde hace 8 años. Ha trabajado para figuras como Verónica González y también se realiza a sí misma maquillajes temáticos que comparte a sus seguidores en redes sociales.



Justo o injusto, lo cierto es que en las audiciones también participaron figuras que ya han tenido experiencia en escenarios y que son profesionales del canto, pero ellos saben que la exposición que les da un programa de las características de Nace Una Estrella los puede ayudar a consolidar su carrera. El tema es saber cómo sacarle provecho a ese contacto con un programa de tales características y de reconocidos alcances.



Es cierto también que por este formato han pasado muchos que el público no recuerda, pero no hay que olvidar, que aparte de participar o ganar, hay que estar todos los días trabajando en el crecimiento profesional y humano.



Para finalizar, le reitero mi reconocimiento profesional a productores y realizadores de este programa de Teletica Formatos, porque han sabido sacarle millaje a un programa desde muchos meses antes de salir al aire. La suerte está echada.

Nace Una Estrella se estrenará el 6 de abril.

Una lección para todos

El pasado 14 de marzo, en La Nación, la periodista Jessica Rojas publicó un desgarrador reportaje en el que narró la lucha que ha tenido contra el alcoholismo y sus consecuencias, el cantante Luis Gabriel Loría, Luisga, líder de Los Ajenos. En la nota se habló de la carrera musical de este artista nicoyano y también de todo lo que ha pasado por culpa de esa terrible enfermedad.

Además, se menciona de cómo su pareja, Mónica Barboza, ha sido clave en el proceso de recuperación. Al leer y releer el artículo periodístico, reafirmé mi creencia de que los medios deberían tener más de este tipo de artículos, para que nos ayuden a tener una sociedad más sana y más humana.

Entonces, conmovido, le mandé el siguiente mensaje: Amigo Luisga, escribo hasta donde mi sinceridad lo permite. Lo conozco desde hace muchos años, no lo he descubierto tan profundamente como quisiera, pero no tengo ninguna duda de que es usted una buena persona, un hombre sincero, valiente, arrecho, como buen nicoyano. Lo he visto, lo he saludado, lo he aplaudido, he aportado también mis coros desafinados, desde la espontaneidad, que quiere premiar a un artista de su talla, de su talento y de su capacidad interpretativa.

Me parece más que acertada su decisión de compartir con los lectores de La Nación, su adicción, el difícil proceso de desintoxicación y las consecuencias que en todos los rincones de su vida, pueda haberle ocasionado esa maldita enfermedad. Lo Felicito —con mayúscula—, usted sabe lo que significa salir airoso y sabe cuántos artistas, intelectuales, gente talentosa y gente de la calle ha muerto en los caños de la indiferencia.

Hay que tener güevos —de pampero— para salir de esa calamidad. No conozco a Mónica la hermosa de apellido Barboza, pero ya me conquistó por todo lo que hizo y por todo lo que hará por el amor que usted le ha entregado y que ella ha correspondido. Ya siento que la amo.

Lo felicito trescientas mil veces por su gesta realmente heroica, especialmente por vivir usted —y trabajar— en un ambiente normalmente remojado con alcohol. Yo que he andado nadando y faranduleando, comprendo muy bien su gesta. Como usted dice sabiamente, “tenemos derecho a equivocarnos y a levantarnos con más fuerza, la vida es una sola con sus buenas y sus malas, pero el secreto está en seguir adelante, disfrutar del camino y aprender de los errores”.

Así se habla cabrón. Y como estamos en modo “Felicitación”, felicito a mi querida y apreciada colega Jessica Rojas, por su sensibilidad, su talento, su sinceridad y por su hermosa capacidad interpretativa y literaria. Felicitación para Lilly Arce mi compañera de chocolates en MQB, por esa fotos tan buenas que inspiran aún más a leer esta historia de vida, de amor y de superación. Mis respetos. Eso es hacer periodismo útil. ¿Quién dijo que todo está perdido? Luisga nos regaló su corazón.

Luis Gabriel Loría, Luisga. Foto: Lilly Arce/GN.

Te tengo un vieras

Vieras que la actriz y fotógrafa, Lucía Cortés, en su canal de Youtube, conversó con la gran artista y cantante lírica Íride Martínez. La actividad se desarrolló en La Garita, en medio de una fiesta familiar. De pronto se escuchó la gran voz de Íride, “en cada molécula de la treintena de seres humanos que estábamos en el lugar, nadie habló más, nadie se movió. Solo la voz de la soprano Íride Martínez.

Hasta los chiquillos se silenciaron; era una ópera en alemán. No entendíamos la letra, pero nuestras almas entendían todo. Muchas mujeres lloramos. Esa es la magia de la música, de la ópera”, escribió Lucía en la presentación del video. Íride Martínez ha cautivado al mundo con su presencia escénica en renombrados escenarios internacionales, incluyendo la emblemática La Scala de Milán y la Ópera de Berlín.

Ha compartido con leyendas de la ópera, como José Carreras y Plácido Domingo. Su espectáculo es la combinación perfecta de potencia vocal, técnica impecable y una garganta privilegiada. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su alma y el dramatismo palpable en cada actuación, lo que provoca un profundo impacto en los corazones de quienes la escuchamos. Sinceramente les invito a que ingresen y vean la entrevista completa en el mencionado canal, para que conozcan más de esa gran artista. Vale la pena.

Lucía Cortés hace muy buenas entrevistas en su canal de Youtube.

Vieras que el pasado jueves 13, en medio de la expectativa que provocó el anuncio de la Luna Roja, me preparé y trasnoché, pero no lo logré; sin instrumentos adecuados, mi experiencia con la astronomía fue un verdadero fiasco. Afortunadamente agencias espaciales, observatorios y catedráticos de la fotografía como mi buen amigo Jimmy Mussio nos acercaron a esa maravilla y pudimos ver a una Luna sonrosada, pero muy confiada.

Entonces subí en mis perfiles la foto de Mussio y recibió los elogios correspondientes. La verdad es que admiro el trabajo de Mussio como fotógrafo, desde sus quetzales hasta sus auroras boreales, todas sus fotografías son verdaderas obras de artes. Jimmy se desempeña profesionalmente como Director de Finanzas y Operaciones de la Zona Franca El Coyol, junto a mi buen amigo Álvaro Carballo; ellos de vez en cuando se toman un buen vino, pero ese detalle es para otra mesa.

Jimmy es un profesional con más de veinte años de ejercicio en puestos financieros, control de riesgos y administración de proyectos; posee alta experiencia en administración y análisis de información, inteligencia de negocio, planificación financiera, medición y control de riesgos…, pero mejor hablemos de la Luna cuando se pone roja. Felicidades a Jimmy por regalarnos una manera tan sublime de ver el universo y la creación divina.

Esta es la Luna Roja de Jimmy Mussio.

Vieras que José Pablo el cantante, quien se ha dado a conocer por sus éxitos rancheros, viajó al lejano Egipto, a grabar el video de su tercera canción. José Pablo dijo que era una fecha muy especial porque estaba lanzando su disco titulado Es mi culpa y es la secuela del video anterior para Dime corazón.

​“Muchas gracias a todos los que me apoyan y los que me ayudan a seguir cumpliendo el sueño que tengo desde que era niño, cada día que pasa sé que es uno menos para llegar a realizarlo… A veces la culpa es nuestra y otras veces no lo es, aunque nos parezca”.

José Pablo grabó su video musical en Egipto.

Vieras que, de acuerdo a como lo tenía planeado, el pasado viernes fui al restaurante Castañuelas, en barrio Aranjuez, y disfruté del arte de la bailaora de flamenco María Fernanda Jara; ella hizo una excelente presentación y con sus cadencias corporales, el movimiento de manos y el taconeo, nos trasladó a los tablaos flamencos de España. Muy bonito espectáculo de esta bailarina y actriz, buena comida y un ambiente realmente agradable. Felicitaciones a la bailaora por su arte.

Con María Fernanda Jara, bailaora.



Vieras que este viernes, a las 8:30 p.m., tengo planeado ir al Central Pub London Room, a la presentación del grupo Junov con banda completa, quienes van a cantar temas de su autoría y una colección de canciones que los han influenciado a lo largo de sus carreras como solistas y como dúo Junov; los acompañarán Marco Vinicio Castro Pinagel, Jimmy Sierra, Andrés Jiménez y Víctor Moya. Le prometí a mi amigo Wally Antioco que iría y así lo haré. Nos vemos.

El dúo Junov se presentará acompañado por una banda de excelentes músicos.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.