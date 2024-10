Tía Zelmira: Ya está la lista de invitados a la Fiesta de Negro

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

Saludo en primerísimo primer lugar a mi admirada, queridísima y apreciada colega Verónica Bastos, quien celebra su cumpleaños este 25 de octubre; espero que la pase bien en compañía de su esposo, Alexis Nuñez, su hija Amanda y su trío de hermanas Andrea, Melissa y Wendy que casi siempre le caen para estas fechas allá en Miami. Disfruten mucho, pórtense bien y no hagan mucho loco. También celebran su cumpleaños esta semana el influencer Alex Badilla (cumple el 26 de octubre), la modelo Katalina Alfaro (27), el periodista Édgar Silva (27), el abogado Aldo Mata (27), el abogado José Miguel Villalobos Umaña (28), la bailarina profesional Libni Ortiz (28) la empresaria Lala Barboza (29), mi querida amiga Clary Badilla Campos (29) el locutor Armando Contreras Moya (29), la cantante Arlene Elizondo Segura (29), mi querida coterránea María Teresa Valverde Camacho, de Canal 7 (29), mi barbero y el de mi nieto Álex González, de la peluquería Dinastía (30) y la empresaria de la moda Laura Rosales (31). ¡Felicidades!



Verónica Bastos cumpleañera

Este viernes 25 de octubre cumple años Verónica Bastos, la comunicadora costarricense de más éxito internacional de nuestra historia. Ahora, aparte de sus proyectos empresariales, es una de las destacadas presentadoras y comentaristas de 'La mesa caliente', de Telemundo (que también se transmite diariamente por Canal 7).



Cada año, para esta fecha, escribo sobre Verónica, mi colega y buena amiga. Enfrentarme al reto de no repetir mi opinión de ella es un ejercicio especialmente placentero, pero no dificultoso porque ella ha cosechado frutos muy buenos. Es una satisfacción mencionar los logros de esta periodista trabajadora, talentosa y muy empeñosa.



Verónica me sorprende cada vez más por su gran capacidad de cambiarse de piel, de enfrentar los retos profesionales con notable éxito. Ha estado en todos los programas de la televisión hispana dedicados al entretenimiento. Ha trabajado duro para tener prestigio y popularidad, tan necesarios en este oficio de la comunicación masiva.



Verónica tiene miles y miles de seguidores, millones y millones de “me gusta”, pero después de su hija Amanda, su esposo Alexis, su querida mamá Marjorie, de su padre, su hermano, sus hermanas y toda su marimba alajuelense, soy su zaguate más fiel: me paso todo el tiempo ladrando, moviendo la cola, babeando; hasta las pulgas me sacudo cuando me conecto para verla en esos exitosos espacios televisivos o cuando tengo la oportunidad de tenerla en vivo, cerca y a todo color.



Este 25 de octubre, de acuerdo con el rito, le mando mi saludo cumpleañero con renovado entusiasmo porque cada vez me siento más orgulloso de ella y valoro su rosario de logros.



Aunque es de Tacocorí, de Alajuela —según Milo Junco—, su nombre viene del griego “vero-eikon”: verdadera imagen. Sí, su imagen es verdadera, no engaña a nadie porque conoce su esencia, sabe sus límites y sus posibilidades. ¿Imagen verdadera? Cuando la vía dolorosa de Jesús pasó frente a la casa de santa Verónica, ella abrió paso entre los soldados y postrándose a sus pies le alargó el sudario para limpiar el rostro ensangrentado y este quedó grabado en el lienzo; esto permitió comprobar la autenticidad de la imagen de Jesús.



Verónica Bastos es respetada porque se ha ganado la buena opinión del público, porque ha hecho las cosas bien y porque en todo pone primero su corazón y el corazón nunca falla.

Cada vez que viene al país nos reunimos para repasar buenos recuerdos.



Ya está la lista de invitados a la Fiesta de Negro

Tras varios días de trabajo de confirmación y depuración, los productores de la Fiesta de Negro por los Juguetes concluyeron en listado de los convocados al dichoso encuentro farandulero por excelencia, que este año se realizará el lunes 2 de diciembre, a las 7 p. m.



La lista de invitados se publicará en esta misma página de Teletica.com, sin embargo, deben tomarse en cuenta varios detalles; no es la lista definitiva y está sujeta a correcciones; se podrán eliminar o agregar nombres.

Ahora bien, quienes no aparezcan y consideren que debieron salir porque otros años aparecieron o porque están en la industria del entretenimiento, pueden enviar una nota para que los productores analicen la solicitud. La lista se publicará corregida cuatro veces ( el 8, 15, 22 y 29 de noviembre) antes de la fiesta; la última será la que se utilizará el día de la fiesta en el control de entrada.



Para la fiesta se acondicionará un amplio espacio para recibir a los fiesteros. Habrá ambiente disco animado por las más destacadas DJ; también se instalará un gran árbol navideño donde se depositarán los regalos que luego se entregarán a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan De Vida, del Precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 niños de comunidades de San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.

Karina Porras y Franck Salas en la fiesta del año anterior.

En esta actividad benéfica se recolectan juguetes mediante un sistema, según el cual, para poder ingresar se debe llevar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver, cuyo costo sea igual o superior a los diez mil colones. También hay que cubrir un costo por la entrada.



Aparte de aparecer en la lista, los invitados se deben vestir completamente de negro; quien no cumpla ese requisito no podrá entrar. En estos días los organizadores y productores de la actividad han estado elaborando la lista. Se tomó el listado de la última convocatoria, se eliminaron algunos nombres y se incluyeron nuevos talentos.

Hay periodistas, presentadores, cantantes, músicos, productores, animadores, empresarios y otros profesionales del sector. Acorde con las tendencias en comunicación, a la renovada lista se ha incorporado el nombre de influencers, blogueros, creadores de contenido y otros comunicadores exitosos en las redes sociales y en las distintas plataformas.

Animadoras y gente de televisión participan en la fiesta.



Kiki Berry es Lili Pink

Lili Pink, la marca multilatina líder en ropa interior femenina, celebró recientemente en Costa Rica el lanzamiento de su campaña #SoyLili y su colección para los últimos meses de 2024.



Se trata de una iniciativa regional que busca conectar a mujeres orgullosas de quienes son, invitándolas a expresarse con libertad, sentir confianza en sí mismas y disfrutar de la moda sin límites. En su comunicación colaboran ocho influenciadoras de distintos países de Latinoamérica, quienes personifican los valores de confianza, autenticidad y estilo que representa la marca.



En el lanzamiento, que tuvo lugar en Multiplaza Curridabat y contó con la participación de clientes y medios de comunicación, Kiki Berry Peraza, la carismática embajadora de Lili Pink en Costa Rica, y la diseñadora y consultora de moda Jessica Cascante compartieron experiencias y consejos para el desarrollo de marca personal.



“El montaje fue muy particular, pues además de exhibidores y espejos también instalamos un vestidor, para que las clientes pudieran probarse los productos que recibieron como regalo en los sorteos y otras actividades que hicimos y nos brindaran su retroalimentación. Las 50 clientes que nos acompañaron en este lanzamiento fueron las primeras en el país en conocer la nueva colección. Ellas fueron las ganadoras de una dinámica que realizamos en redes sociales, en la que inicialmente participaron alrededor de 200 personas que tenían gran interés en vivir esta experiencia.



“Kiki es reconocida en el mundo digital por su cercanía con sus seguidores y su mensaje de empoderamiento, que sintoniza a la perfección con la filosofía de la marca. Esta mujer natural y segura de sí misma ofrece un contenido en sus redes sociales muy fresco, auténtico y polifacético, pues comparte desde experiencias para equilibrar el trabajo y los estudios hasta temas de moda y maquillaje, así como mensajes de bienestar”, comentó Sharon Benzaquen, gerente de Mercadeo de Lili Pink en Costa Rica.



La nueva colección #SoyLili es una propuesta alegre, cuyas prendas realzan la diversidad de la belleza en Latinoamérica. La marca combina materiales de alta calidad, innovación y creatividad con diseños únicos que inspiran a las mujeres a amarse a sí mismas, a brindarles confianza y resaltar su feminidad.



Con un amplio conocimiento de la industria de la moda, las tendencias, los perfiles y las preferencias de las mujeres en Latinoamérica, Lili Pink está presente en más de 10 países de la región y su extenso portafolio de productos incluye ropa íntima, vestidos de baño, pijamas, fragancias y cosméticos, entre otros. En Costa Rica, la marca opera desde 2016. Actualmente, tiene 28 puntos de venta distribuidos en el país, así como la tienda www.lilipink.cr Facebook/Instagram/TikTok: @lilipinkcr.

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, es la carismática embajadora de Lili Pink en Costa Rica.



Te tengo un vieras

Vieras que la reconocida diseñadora costarricense Stefany Baldí participará el 8, 9 y 10 de noviembre, en la tercera edición del Festival de Arte y Diseño de El Salvador. Esta actividad constituye un espacio que promueve la identidad cultural por medio de la innovación, el diseño y el arte. Se han programado diversas actividades, como conversatorios, talleres, presentaciones artísticas a cargo de personalidades de la industria creativa, buscando resaltar la riqueza y la vitalidad de la comunidad creativa.

“Con el objetivo de mapear los territorios y acercar a todos al festival, nos hemos inspirado en la composición del tejido urbano y la cultura nacional. Queremos identificar y dar a conocer diferentes talentos y expresiones artísticas que contribuyan al discurso de identidad nacional a través del diseño y el arte”, dice un comunicado de los organizadores.

La costarricense Stefany Baldí, quien ya tiene amplia experiencia como diseñadora de modas y ha participado en las principales actividades de la industria, se mostró entusiasmada al recibir esta invitación, la cual aceptó con mucho entusiasmo y lo ve como una oportunidad de seguir creciendo.

Stefany Baldí.



​Vieras que el modelo costarricense Richard Ortiz aspira convertirse convertirse en el caballero más guapo del universo al participar en el certamen Caballero Universal, que se realizará este viernes 25 de octubre en Venezuela. Richard tiene 33 años, es oriundo del centro de San José y, anteriormente, representó al país en competencias de la serie Men’ s Physique. Él fue elegido hace unas semanas Caballero Universal Costa Rica 2024.

Este aficionado al fútbol, al voleibol y al gimnasio dice que le gustaría ganar el concurso para que su mensaje de paz mundial tenga más alcance.

“Me gustaría que por medio de Caballero Universal podamos contribuir a solicitar la paz mundial, y otro interés que tengo es apoyar a personas que se encuentran en necesidad. Quiero ser Caballero Universal para demostrarle a la juventud que sí se puede cumplir cualquier sueño y que las limitaciones están en la mente”, manifestó.

Ortiz aseguró que en el pasado fue una persona con muchas inseguridades, con falta de autoestima y tímido, pero ese capítulo de su vida ya pasó y ahora busca destacar en un concurso masculino de belleza. “Quiero dejar a Costa Rica en alto y ser el primer tico en obtener este enorme título con mucho orgullo”, afirmó.

Richard Ortiz.



Vieras que la costarricense Indyra Rodríguez Méndez se encuentra participando en el certamen de belleza “Nuestra Reina Latina 2024” representando la ciudad de Miami Beach. La final será el día 9 de noviembre en Orlando, Florida. “Nuestra Reina Latina 2024” se realiza con la visión de crear un concurso para mujeres latinas con edades de 30 a 50 años conscientes de que la belleza va más allá de los estándares de juventud y perfección física y es por esto que parte de los requisitos son: ser mujeres empoderadas que cuenten con un emprendimiento y realicen una labor social que contribuya a la sociedad. Indyra, quien tiene 49 años, es psicóloga, periodista y empresaria, y es la única representante de Costa Rica, en esta actividad donde hay 40 participantes de diversos países.

Indyra Rodríguez.



Vieras que Maribel Guardia estuvo muy feliz el fin de semana pasado porque en el musical en el que ella participa, “Lagunilla Mi Barrio”, tuvieron como invitado al cantante y compositor Aleks Syntek y ella, que lo admira como artista y lo aprecia como amigo, se puso realmente muy feliz. Durante tres noches, Syntek fue el encargado de poner el toque musical al montaje.

Dentro de la obra, que retrata una historia en uno de los barrios más populares de México, Aleks apareció en el segundo acto cuando la trama se desarrolla en el centro nocturno “Kumbala” y que mejor que sonorizar con las notas de Historias de danzón y de arrabal, misma canción con la que Syntek se acompañó de un contrabajo como aliado sinfónico, sumado a una perfecta entonación vocal, entrega y profesionalismo que lo ha caracterizado por estas más de tres décadas de trayectoria. Su segunda participación fue con el tema clásico, Sexo, pudor y lágrimas, donde el público totalmente eufórico demostró la enorme admiración por Aleks Syntek.

Aleks Syntek y Maribel Guardia.



​Vieras que la abogada costarricense Viviana Martín, directora Global de Relaciones Institucionales de la aerolínea Avianca, participará el próximo 18 de noviembre en el Aviation Day Guatemala, para discutir sobre los retos y las oportunidades del transporte aéreo y su injerencia en el desarrollo socioeconómico de Guatemala, y cómo el transporte aéreo impulsa el crecimiento del turismo sostenible. La verdad es que Viviana es de altos vuelos y lo demuestra con su profesionalismo y proyección internacional. Felicidades.

Viviana Martin.



Vieras que me gusta el trabajo serio y certero del periodista Alejandro Umaña, de Telenoticias; casi todas las mañanas le corresponde transmitir en directo desde diferentes puntos y sobre asuntos variados; este joven se desenvuelve con soltura, seguridad y propiedad; sin embargo, últimamente usa unos anteojos de tono café, fotosensibles y casi no se le ven los ojos; debería poner atención a ese detalle.

En la misma edición de este jueves 24 de octubre, apareció la periodista y presentadora Yahaira Piña ataviada de negro y con su pelo recogido y se veía bonita y muy elegante. Finalmente, un nuevo mensaje para mis colegas de sucesos: estoy contando las veces que usan la palabra afectación y las veces que la usan mal. Quedan avisados.

Alejandro Umaña se graduó como periodista en la Universidad de Costa Rica.

Vieras que El Discípulo, Wally y Junior Gayle, quienes forman el grupo Charanga Boys, acaban de sacar Sigue la charanga, tema que ha recibido cientos de comentarios positivos por tratarse de un ritmo muy alegre, bailable y con un sonido excelente. Tras el éxito de Cumbia charanguera, El Discípulo, Wally y Junior Gayle decidieron grabar un nuevo tema del que se sienten sumamente orgullosos.

“Estamos seguros de que esta nueva producción musical será un éxito. Hemos puesto nuestro talento y nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles un tema de altísima calidad. Hemos cuidado los grandes y los pequeños detalles para que ustedes disfruten tanto como nosotros”. A este esfuerzo se sumaron el talentoso músico Marco Castro Pinagel y el excelente productor televisivo Wayni Alvarado, los mejores del país; “para ellos nuestro sincero agradecimiento por aportar lo mejor de sus capacidades. Nuestra gratitud es infinita. También damos gracias a todos los que se sumaron a este esfuerzo para hacer un video a tono con la calidad del tema”.

Wally, El Discípulo y Junior Gayle. Foto: John Zuro.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.