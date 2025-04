Hombre que enterró a su madre en el patio: “No tengo recursos, me daba miedo quedar en la calle”

Un hombre dice que por falta de dinero sepultó a su madre en su propia casa (ver video adjunto de Telenoticias).

El hallazgo se dio tras la alerta de vecinos, quienes reportaron el fuerte olor y dijeron que tenían varias semanas de no ver a la adulta mayor.

“No tengo recursos, me daba miedo quedar en la calle, por muchas cuestiones, mi madre era mi escudo aquí, si se enteraban de que ella ya no estaba yo perdía mi tranquilidad, me daba miedo perder de un día a otro la casa”, dijo Pedro Vallejo, hijo.

Los agentes judiciales encontraron el cuerpo en el patio de la vivienda, en barrio Sagrada Familia, en San José.

Se trata de doña Priscilla Vallejos Vallejos, de 88 años.

Su hijo vivía con ella, él confesó lo ocurrido, dijo que su madre falleció hace tres meses por causas naturales.

“Tenía una cardiopatía, usaba cinco tipos de medicamento, yo se los compraba, de repente ella comenzó a sentirse muy débil. Que investiguen lo que tengan que investigar, mi conciencia está limpia, aparte de que tengo un testigo cuando mi madre estaba viva y cuando murió”, agregó Vallejos.

El hombre no cuenta con antecedentes. Los análisis forenses concluirán si dice la verdad.