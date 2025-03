Tía Zelmira: María Celeste regresa más fuerte

Rogelio Benavides / [email protected].



Saludo especialmente a la laureada fotógrafa Geovana Mendiola, quien celebra su cumpleaños este 28 de marzo; también felicito al publicista Paco Vives (cumple años el 28 de marzo), a la empresaria Nadia Aldana (29), a la modelo e influencer Jakeline “La Ponki” Segura (30), a la ingeniera Francine Lara (30), a la locutora Rosa María Solano (30) y a la empresaria Amanda Velázquez Moncada (cumple el 2 de abril). Felicidades.



María Celeste regresa más fuerte

María Celeste Arrarás, sin duda la periodista más famosa y más querida de la televisión hispana, regresará a la cadena Univisión. Inicialmente, se planeó estrenar “Más fuerte que nunca”, el próximo domingo 30 de marzo, sin embargo, el miércoles anterior, se decidió posponerlo para promocionarlo más.



Reportera, presentadora, investigadora y escritora, María Celeste se dio a conocer en la televisión hispana en el famoso y exitoso “Primer impacto”, junto a Myrka Dellanos.



A Costa Rica, donde es muy respetada y querida, María Celeste ha venido varias veces a vacacionar con un grupo de amigos que se reúnen periódicamente aquí, en Honduras y en Miami, principalmente.



“Más fuerte que nunca” es un espacio de entrevistas íntimas de profundidad, que explorará historias de lucha y superación, cuyo productor es el reconocido Carlos Mesber. “Yo también estoy más fuerte que nunca. Me ha pasado de todo en la vida, lo he sobrevivido y en cada ocasión he salido más fuerte”, dice al definir su estado actual y el espíritu del programa.



El regreso de esta respetada mujer ha sido una de las noticias más esperadas en la televisión hispana. Tras haber marcado una era con ‘Primer Impacto’ en los años 90 y consolidarse como una de las figuras más influyentes con ‘Al Rojo Vivo’, la comunicadora vuelve con un formato innovador de entrevistas.



“Este show va a lo más íntimo del entrevistado. Vamos a hablar de lo que han tenido que enfrentar, de cómo han sobrevivido y han salido aún más exitosos. Es una conversación honesta y sin poses”, dijo en exclusiva a Infobae, y agregó que el formato le permitirá mostrar lo mejor de su esencia como entrevistadora.

Nadie se esperaba el regreso de María Celeste. Foto: Opy Morales.



Su regreso marca un cierre de ciclo con la cadena que la vio nacer en su profesión en Estados Unidos. “Lo más increíble es que estamos grabando en el mismo estudio donde hice ‘Primer Impacto’, exactamente en la misma esquina. El mundo es redondo y por eso uno nunca debe cerrarse puertas.”



Bajo la dirección de Carlos Mesber y su compañía We Love Entertainment, el nuevo espacio le ofrece la flexibilidad que siempre buscó, permitiéndole equilibrar su carrera con su vida personal. “No puedo volver a la esclavitud que me autosometí en el pasado. Amo la televisión, pero también amo vivir”.



Directo al corazón

“Aquí vamos a ir al corazón del invitado, de una forma muy personal”, explicó. En una industria donde los talk shows suelen centrarse en la polémica, este formato busca profundizar en las historias de superación de sus invitados.



El título de la producción no es casualidad. Refleja no solo el espíritu de los entrevistados, sino también el de la propia Arrarás. A diferencia de otros espacios, este apuesta por una conversación fluida, auténtica y sin guiones rígidos. “No me gusta tener preguntas escritas. Prefiero escuchar y dejar que la conversación fluya. A veces los mejores momentos surgen cuando te sales del libreto”.



La periodista confía en que será una propuesta diferente dentro de la televisión hispana de Estados Unidos, donde formatos como este son poco comunes. “Estoy convencida de que hay una audiencia que quiere este tipo de contenido. No todo tiene que ser espectáculo o chismes. Hay espacio para conversaciones profundas que inspiren”.

Fue Carlos Mesber el que le insistió a María Celeste. Foto: Opy Morales.



El regreso de Arrarás a la televisión no fue algo improvisado, pero sí completamente inesperado. Ella había decidido alejarse por un tiempo de los medios para enfocarse en su vida personal. No obstante, esa ausencia no significó un retiro definitivo.



En la entrevista con Infobae, Arrarás contó que llevaba tiempo sin estar comprometida con un show. “Estaba disfrutando la vida, jugando tenis, viajando, compartiendo con mis hijos, haciendo cosas que antes no podía porque tenía un programa diario. Entonces, me invitaron como panelista a “Desiguales” y pensé: “¿Por qué no? Que la gente vea que sigo activa”. Además, doy conferencias motivacionales y esto es una forma de recordarle al público que sigo aquí. Me divertí muchísimo y ahí Carlos Mesber empezó a insistirme con la idea de hacer un programa”.



“Carlos siempre me decía: ‘Me encanta cómo lo haces, vamos a inventarnos un show’. Y yo le respondía: ‘Invéntatelo tú, pero con una condición: que sea por temporadas o solo una vez a la semana’. Yo no quería volver al ritmo de antes, no podía. Pero él insistió y lo hizo realidad.



Por su parte Mesber expresó su entusiasmo por realizar este nuevo espacio. “Trabajar con María Celeste en Univision, la casa que la vio nacer y la catapultó a la fama, es un verdadero privilegio y un honor. Es un proyecto especial porque marca su regreso y le da a la audiencia la oportunidad de verla en su mejor versión: auténtica, incisiva y más fuerte que nunca”, afirmó el productor.

Con María Celeste Arrarás y René Picado Cozza, el 10 de marzo de 2016.



Para María Celeste volver a Univision representa más que el lanzamiento de un nuevo show: retoma su vínculo con la cadena que la hizo famosa en Estados Unidos. Tras años de estar al frente de programas diarios, su regreso le ofrece una flexibilidad que antes no tenía.



“Había épocas del año en las que simplemente no podía viajar, porque durante los períodos de medición de audiencia no te dejan ausentarte”, recuerda sobre las limitaciones de su agenda pasada. Ahora, con un formato que le permite mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, la periodista regresa en sus propios términos.



Con una carrera de más de tres décadas, ella ha marcado generaciones con su estilo incisivo y su capacidad para contar historias con profundidad y claridad. Más allá de la pantalla, ha dejado su huella en la literatura con libros como “El Secreto de Selena”, donde llevó a cabo una investigación periodística exhaustiva. También ha sido reconocida con múltiples premios, incluidos tres Emmy nacionales, lo cual consolidó su lugar como una de las periodistas más respetadas de la comunidad hispana.



Celebramos y aplaudimos efusivamente el regreso de María Celeste, una periodista que ha marcado toda una época y una forma de hacer televisión de calidad.

Con María Celeste Arrarás, Bruno Pezzuolo y René Picado Cozza, el 10 de marzo de 2016.



Christiana Figueres recibe alta condecoración

La costarricense Christiana Figueres Olsen, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y artífice del Acuerdo de París, fue condecorada el fin de semana con la orden de caballería británica que otorga la Excelentísima Orden del Imperio Británico. Fundada en 1917 por el rey Jorge V, esta es la primera vez que una ciudadana latinoamericana recibe la Orden del Imperio Británico (DBE). Figueres compartió su agradecimiento a través de sus redes sociales: “Agradezco a la reina Isabel II por su decisión de nombrarme en 2022 y a Su Alteza Real el Príncipe Guillermo por la investidura de esta semana”.La diplomática expresó su emoción por estar acompañada en la ceremonia por amigos y colegas claves en el proceso que llevó al Acuerdo de París. Además, destacó la presencia de sus hijas, Naima y Yihana, su yerno, Martin, y su nieto Kailo, de cuatro meses. “Ellos representan a las muchas generaciones de las que ya somos antepasados, con la responsabilidad de cuidar este planeta con valentía y un compromiso inquebrantable con un futuro habitable”, afirmó. Figueres ha colaborado en el diseño de los principales instrumentos para hacer frente al problema del cambio climático (el Acuerdo de París del 2015 es considerado el más importante) y es una promotora fundamental de la participación activa de América Latina en la Convención de la ONU. En el 2016 fue nombrada por la revista TIME como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo, precisamente por el Acuerdo de París porque es el primer tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. La Orden del Imperio Británico es una distinción honorífica del Reino Unido que reconoce contribuciones significativas en áreas como las artes, la ciencia, la política, la educación, la industria y el servicio público. Fue creada en el contexto de la Primera Guerra Mundial para premiar esfuerzos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. El reconocimiento se divide en varios niveles, siendo los títulos de “Caballero” o “Dama” los más altos. Los galardonados son seleccionados mediante un sistema formal y la investidura se realiza en una ceremonia especial. A lo largo de los años, la OBE ha sido concedida a muchas figuras influyentes dentro y fuera del Reino Unido, pero esta es la primera ocasión en que una latinoamericana, y costarricense, recibe tal distinción.

Christiana Figueres con sus hijas, Naima y Yihana, y su nieto Kailo, de cuatro meses.



Te tengo un vieras...

Vieras que el otro día me encontré con mi querida amiga y colega Jalé Berahimi, quien es anfitriona de la exclusiva sala de belleza Bomboré, cerca de Multiplaza, Escazú, propiedad de Rónald Torres, quien además es el dueño de Ola Centro Médico, donde acuden un montón de famosas a realizarse cirugías cosméticas. El asunto es que, una vez más, comprobé que la famosa presentadora también se ha hecho retoques por aquí, por allá y más allá en Ola. Jalé luce radiante, con un cuerpo espectacular y su natural simpatía. ¿Quién diría que cuando conocí a Jalé, hace varios años, no podía salir en portadas de revistas y menos en vestido de baño porque su padre, de origen árabe, no se lo permitía? Dichosamente para Jalé y para nosotros sus admiradores, ahora nos puede deleitar con su espectacular figura; no creo que su padre haya cambiado de idea, pero la chiquita se hizo grande y se puso más bonita. Esperamos que siga yendo a Ola y que nos siga agradando la vista con su belleza.

Jalé Berahimi luce un cuerpo espectacular.



Ya que estamos con esto de las esteticismos, les cuento que la semana pasada acompañé a mi esposa la periodista Lilliana “La loba” Mora, al consultorio de la dermatóloga Vanessa Fumero, Fumero Skin & Dental Center, en Avenida Escazú. A Lilliana le salió una pelotilla en la cabeza y quería descartar cualquier cosa malilla. Al llegar al centro médico nos llamó la atención el lujo y la limpieza así como la amable atención. La doctora Fumero le hizo unas pruebas a mi esposa y de inmediato le hizo un diagnóstico que la tranquilizó. Me cautivó la forma tan profesional y tan amable con la que trata esta profesional de la dermatología a sus pacientes. Yo salí feliz y agradecido con esta buena amiga y recomiendo a todos que requieran ver algún tema de piel o de estética, que acudan con confianza. Por cierto, en este mes de marzo que ya casi termina, en esta clínica tuvieron una oferta para las mujeres con motivo de la celebración internacional de su día. Muchas acudieron a tratamientos con láser, spa, implantes dentales y cosmética dental.

La doctora Vanessa Fumero es encantadora.



Para seguir con bellas y bellezas, les cuento que esta semana acudí al tratamiento periódico de limpieza dental donde Luis Kaver, el odontólogo de los famosos y de las mujeres más bellas de Costa Rica como es el caso de Lisbeth Valverde. Con 35 años de experiencia en esto de poner los dientes bonitos, Kaver trabaja ahora con el respaldo de su hijo Andrés, quien se ha ganado la confianza y el cariño de todos los pacientes, famosos o anónimos. Me hizo el procedimiento una odontóloga muy amable y muy profesional, quien determinó un desgaste en una de las resinas, razón por la que me agendaron otra consulta para poner todo en orden. Eso sí, Luis Kaver revisa personalmente a todos los pacientes una vez que han sido atendidos por cualquiera de los profesionales que trabajan con él, lo que refuerza la seguridad de todos. Por ahí han visto últimamente recibiendo servicios de odontología cosmética a figuras como Jorge Martínez, Daniel Quirós, Pablo Gabas, Karina Ramos, Johanna Solano, Randall Vargas, Yiyo Alfaro, Bismarck Méndez, Glenda Peraza, Montserrat del Castillo, Marisol Soto, Vanessa González, Norval Calvo y Nancy Dobles. Son 35 años los que tiene Kaver de estar trabajando en esto de las sonrisas bonitas, lo que la ha generado una buena fama como el mejor en esos toques y retoques. Luis Kaver, Lisbeth Valverde y Andrés Kaver.



Vieras que el pasado fin de semana Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón aprovecharon una visita a Miami para cenar con Verónica Bastos y su esposo Alexis Núñez en Bal Harbour, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Maribel y Verónica siempre han sido muy cercanas, pero últimamente se han unido más. Verónica fue la persona que acudió inmediatamente a la casa de Maribel en México cuando ocurrió la trágica muerte de su hijo y ahí se quedó acompañándola y consolándola; igual ha pasado ahora en que Maribel enfrenta el tema de la custodia de su nieto. Verónica ha sido un gran soporte y estas ticas se quieren mucho y se apoyan mutuamente, bien por ellas a quienes realmente considero mis amigas; las veo poco, pero las quiero más. Verónica Bastos, Marco Chacón, Maribel Guardia y Alexis Núñez.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.