Muere Carlos Marín, cantante español de Il Divo

El cantante español Carlos Marín, integrante del grupo Il Divo, murió este domingo a los 53 años. La noticia fue confirmada mediante las redes oficiales de la agrupación.

"Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio, Carlos Marín, ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans le extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos", escribieron.



"Por 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este viaje increíble de Il Divo y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor, David, Sebastien y Urs", agrega la publicación.

For 17 years the four of us have been on this incredible journey of Il Divo together, and we will miss our dear friend. We hope and pray that his beautiful soul will rest in peace. With Love -- David, Sebastien and Urs