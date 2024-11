Tía Zelmira: ¡Bravo! Otro Emmy para Paulo

Rogelio Benavides | [email protected].

Cumpleañeros

Un saludo para el presentador de De Boca en Boca, Mauricio Hoffmann, quien cumple años este 8 de noviembre. También saludo a la actriz Natalia Pereira (cumple el 8 de noviembre), la presentadora Lussania Víquez (8), el empresario Eladio Villalta (9), el periodista Danny González (9), el ingeniero Eduardo Guerrero (10), el empresario Arnoldo “Macho” Madrigal (10), el periodista Maynor Solano (10), el humorista Norval Calvo (10), la periodista Fabiola Herra (10), el locutor Luigi Villalobos (10), la presentadora Nancy Dobles (12), el fotógrafo Mario Peraza (12), mi hija María Fernanda Guzmán Mora (13) y el periodista de Telenoticias Christian Montero (13).

¡Bravo! Otro Emmy para Paulo

El pasado domingo 3 de noviembre, el periodista costarricense Paulo Alvarado, con una brillante trayectoria en Telemundo, Estados Unidos, se ganó otro Emmy, el número 7 de su carrera.

Paulo fue galardonado con el Premio Emmy en la categoría: Mejor Reportero en una Asignación Especial. Un reconocimiento en el que un hispano nunca había sido galardonado. Y aunque este camino no ha sido fácil, ya que Milwaukee nunca estuvo en su ruta de vida, este premio es un claro ejemplo de que “los caminos de Dios son misteriosos, inescrutables y más allá del entendimiento humano”, comentó. Este es el primer Emmy que gana Telemundo de Wisconsin y Alvarado lo compartió con sus compañeros y se lo dedicó a su mamá, su hermano Luis Alvarado y a Dan, sus pilares de vida.

Paulo Alvarado trabaja como reportero para el Noticiero Telemundo Wisconsin, el cual se transmite por el canal WYTU. Como parte del equipo, Alvarado reporta las noticias de último minuto y de mayor importancia para los televidentes en todo el estado.

Antes de unirse al equipo en febrero de 2023, Paulo Alvarado trabajó desde enero de 2021 a febrero de 2023 en Telemundo/NBC Boston. El joven comunicador también ha trabajado como reportero y presentador para las estaciones de Telemundo Las Vegas y Telemundo Austin.

Durante su trayectoria en Telemundo, Alvarado ha sido galardonado con 7 premios Emmy, entre ellos el galardón como mejor reportero, así como en las categorías de problemática social, artes, noticias de última hora y estilos de vida.

Su experiencia laboral también incluye trabajos como presentador de noticias y encargado de contenido para Univisión Kansas City/ KUKC desde el 2015 a 2017.

Paulo Alvarado trabajó aquí en Canal 9.



Alvarado además formó parte de la empresa mexicana Televisa entre los años 2009 y 2011, como encargado de relaciones públicas y manejo de redes sociales de programas de entretenimiento como SuSana Adicción, de la cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta. Paulo Alvarado también trabajó al lado de Luis de Llano, productor mexicano de telenovelas como Agujetas de Color de Rosa y Esperanza del Corazón.

Él dejó Televisa para incorporarse a Canal 9, en su natal Costa Rica, donde laboró desde el 2011 al 2014, como encargado de redes sociales, reportero y presentador de la revista matutina, Su Mañana.

Paulo Alvarado obtuvo su bachillerato en Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. También cuenta con una licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción de Televisión y Radio, de la Universidad del Valle de México. Además de Costa Rica; estudió en países como Argentina y España, en éste último obtuvo dos maestrías una Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y otra en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos.

En su carrera, Alvarado ha abogado por temas como el maltrato animal, inmigración y derechos de la comunidad LGBTQ. Durante su paso por Kansas City fue seleccionado por la Organización MOCSA como imagen para una campaña en contra del acoso sexual y violencia de género.

Además, en el centro de Texas, Paulo Alvarado fue el creador y encargado de la campaña social llamada: I’m like you; junto al Departamento de Policía de Austin, la cual tuvo como finalidad no solo reconocer a miembros de la comunidad LGBTQ que laboran con la policía, sino generar confianza y así incentivar al público a denunciar cualquier acto de violencia o discriminación contra esta minoría.

Felicidades Pablo, no todos tienen 7 estatuillas de Emmy en su casa.

Una destacada iniciativa de bien social

La Fiesta de Negro, diseñada para recoger juguetes para niños de limitados recursos económicos, afina, poco a poco, los detalles para asegurar su éxito como el encuentro por excelencia del entretenimiento y la farándula de Costa Rica.

Seguimos afinando la lista de invitados, ya se definió el guión y se está diseñando el salón donde habrá un árbol de Navidad, donado por las tiendas Universal, debajo del cual se pondrán los regalos que entregaremos a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan De Vida, del Precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 pequeños de comunidades de San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.

Alex Alvarado y Fio Chaves en la Fiesta de Negro del año pasado.

La Fiesta de Negro será el próximo 2 de diciembre, en Campo Lago. Para poder ingresar hay que estar en la lista de invitados que se publica en esta columna de Tía Zelmira, de Teletica.com; vestir completamente de negro, hacer un aporte de ¢10.000 y llevar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver y que no use baterías. Por cada juguete que compren en Universal ellos aportarán uno igual.

Para elaborar la lista actualizada que se publica en esta misma edición, se tomaron en cuenta los invitados a la fiesta del año pasado, se eliminaron algunos nombres y se incluyeron nuevos talentos. Acorde con las tendencias en comunicación, a la renovada lista se ha incorporado el nombre de influencers, blogueros, creadores de contenido y otros comunicadores exitosos en las redes sociales y en las distintas plataformas.

David Duma, Kennya Cabezas y Jason González.

La respuesta ha sido entusiasta por parte de estos comunicadores digitales quienes, en sus respectivas plataformas, nos apoyarán con la convocatoria y promoción de esta actividad benéfica. Ya nos ayudaron en esta tarea Amanda Moncada, Melissa Mora, Ericka Morera, Natalia Carvajal, Montserrat del Castillo, Ítalo Marenco, Marisol Soto, Uno Renco, Alex Alvarado, Marcela Negrini, Jecsinior, Gaby Jiménez, Ana Lucía Vega, Adriana Durán, Milena González “La Trailera” y muchos otros talentosos y generosos. Cuando les hemos pedido apoyo para la Fiesta de Negro, todos dicen que sí.

Estilo de vida

La Fiesta de Negro surgió con el propósito de llenar un vacío en las informaciones del espectáculo y de la sociedad en Costa Rica. No es atrevido decir que antes de las Fiestas de Negro en Costa Rica no pasaba nada o casi nada, al menos en área de la farándula. ¿Por qué de negro? Porque es el color más firme, más elegante y más ganador. Porque es el color de la noche, de los jóvenes, artistas, de los grupos y de los solistas también. El negro se lleva bien con todos y a todos les sienta bien. Además, se visten de negro aquellos que tienen una autoestima alta: de negro todos lucen similar, pero sobresalen aquellos que tienen una personalidad especial, que son atrevidos, audaces, inteligentes, en fin, aquellos que irradian una buena vibra. De negro no se ven las marcas ni los diseños, solo se ven los rostros, espejo de las almas divertidas.

Jean Carlos Chavarría, Carol Avellán y Wálter Antioco.



Mucha gente en este país pagaría lo que fuera por ser invitados a una Fiesta de Negro, pero esta restricción es parte del secreto. A la Fiesta de Negro solamente van quienes estén convidados, la invitación no tiene precio, hay que ganársela y ganársela bien. Hay que hacer méritos, tener cualidades y calidades para aparecer.

Periodistas, presentadores, cantantes, pintores, modelos, reinas de belleza, productores, jóvenes gerentes y empresarios, líderes de opinión y deportistas destacados figuran en la lista de invitados a la Fiesta de Negro. Gracias a las experiencias anteriores, la lista se ha ido depurando: de ella han sido eliminados los problemáticos, los envidiosos, los mala copa, los amargados, los buscapleitos, los irrespetuosos, abusivos, en fin, todos aquellos que no entienden que esta es una fiesta tranquila, para pasarla bien sin caer en el ridículo o en los abusos. La gente exquisita, educada, culta, moderna y cuyo estilo de vida no riñe con los parámetros que marca la sociedad, es bienvenida a la Fiesta de Negro.

Las Fiestas de Negro son el reflejo de un estilo de vida sano y divertido y así se puede leer en las páginas de los periódicos, en los sitios web dedicados al entretenimiento o en los programas de televisión que difunden este tipo de noticias. Nunca la noticia farandulera tuvo tanto éxito ni recibió tantas consideraciones de parte de propios y extraños. En la Fiesta de Negro lo único blanco son las almas y las sonrisas.

El negro se lleva bien con todos y a todos les sienta bien.



Te tengo un vieras

Vieras que Maribel Guardia estaba muy feliz porque La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, fue a ver la obra “Lagunilla mi barrio”, el musical en el que Maribel es la número uno del reparto. “ A La Chilindrina la adoro, he tenido el honor de trabajar con ella y conocer no solo a la estrella, sino a la madre, la esposa la amiga y la mujer maravillosa que es”, escribió Maribel en sus redes y subió una foto de ambas.

La Chilindrina y Maribel Guardia.



Vieras que la película La Raíz del Mal, estrenada el 31 de octubre anterior, ha recibido buenos comentarios por parte de la crítica especializada. El filme es dirigido por Andrés Heidenreich y estos días se ha estado presentando en varias salas del país. La Raíz del Mal, cuenta la historia de un matrimonio joven que debe de enfrentar una serie de fenómenos paranormales, relacionados con los secretos familiares de la pareja. En Costa Rica se han realizado pocos largometrajes de suspenso, siendo esta la primera película de suspenso psicológico, en el marco del relato fantástico, un género muy apreciado por el público debido a que mezcla elementos del suspenso y el drama psicológico, donde el foco principal está en la tensión mental y emocional de los personajes, y que juega con la percepción, la paranoia y la desconfianza, explorando temas como el miedo, la culpa, la locura y la identidad.

Marco Antonio Calderón Bejarano.



Vieras que La Raíz del Mal cuenta con las actuaciones de los costarricenses Marco A. Calderón, Noelia Campos Guerrero, Freddy Víquez, Camila Molina Martin, Melvin Jiménez y Milena Picado Rossi, entre otros. Además, participan, en papeles pequeños, otros actores reconocidos como Carlos Alvarado Andrés y Rodrigo Durán, quienes forman parte de programas de televisión nacional. La música fue creada por el maestro Carlos Escalante. Personalmente, celebro la participación de mi querido amigo Marco Antonio Calderón Bejarano, quien encarna al personaje principal; Marco radica en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera como actor. Los más entusiastas con esta nueva experiencia artística de Marco han sido sus padres, el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier y Gloria Bejarano, así como su hermana Gloria Calderón, quien no deja de echarle porras todos los días.

Marco Antonio y Gloria Calderón Bejarano.



Vieras que el 31 de octubre nació mi nueva sobrina Elena, hija de Sergio Araya y de Abi Saénz, arquitectos los dos, quienes estaban muy emocionados y felices. El más feliz era el abuelo Johnny Araya, quien escribió: “Estos son los acontecimientos de la vida que realmente merecen más que la pena, que marcan positivamente nuestra existencia y curan con creces cualquier desgarradura, de este camino azaroso por el que muchas veces nos toca transitar. Nuestra familia se hace cada más grande, Elena se une a Luciano y a Lila, para sumar tres poderosas razones que nos hace disfrutar, aún más, de la vida, y estar siempre agradecidos con Dios”.

Sergio Araya Gutiérrez está feliz con su primogénita.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.