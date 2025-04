Tía Zelmira: Cuando Ricardo Padilla nació no lloró, cantó

Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

Saludo al excelente músico Andrés Jiménez, a la empresaria Helia Betancourt, a la nutricionista Carol Avellán y a la empresaria y bailarina Patricia Conde, quienes cumplen años este viernes 4 de abril. También cumplen años esta semana la modelo María Fernanda Mora Escalante (cumple el 5 de abril), la modelo Keylin Castro (6), la periodista Yollihanth Gómez Malaver (6), la ex diputada Karine Niño (7), la doctora Gabriela Gorden (7), la fotógrafa y periodista Steph Molina Coll (9), la ex Miss Costa Rica Claudia Garnier (9), la periodista Lysalex Hernández (9), el chef Daniel Isea (9) y la modelo y empresaria Karen Brenes. ¡Felicidades!

Gabriela Gorden es doctora en Psicología.

Cuando Ricardo Padilla nació no lloró, cantó

Al destacar la impresionante carrera de Ricardo Padilla, a propósito del lanzamiento del nuevo disco Aún hay más, Alfredo “Chino” Moreno, productor musical de gran experiencia, dijo que cuando Ricardo Padilla nació no lloró, cantó. Chino lo conoció hace 60 años y, desde entonces, ya era un cantante hecho y derecho. Moreno tocó la batería en el tema Puntarenas y esa canción sigue sonando hoy día; cada vez que la gente la escucha la reconoce y la aplaude y esa es la voz de Ricardo cuando tenía 17 años.



Chino Moreno va mucho más allá pues, asegura, que “si Padilla se hubiera dedicado a la lírica, con esa pinta, con ese porte que tiene, con ese carisma, con ese vozarrón y con esa calidad de músico que es, hubiera sido de la altura de cantantes como Pavarotti, Domingo, Carreras o Bocceli”.



A pesar de haber nacido en una cuna de talento, algo excepcional en alguien como él, es que es una persona absolutamente humilde.

​“Yo he compartido mucho con él y he visto como trata a todos por igual, con absoluto respeto, cariño y afecto; eso se llama amor al prójimo”, dijo el Chino Moreno, toda una autoridad de la música costarricense.

Fotos Tía Zelmira. Ricardo Padilla nos conquista con su nueva producción 'Aún hay más'.

No se vayan que 'Aún hay más'

El nuevo material discográfico de Ricardo Padilla, denominado Aún hay más, ya está en todas las plataformas digitales. Se trata de una producción repleta de matices, temas originales, versiones de grandes clásicos y sorpresas rítmicas. Sin duda, este disco marca un paso más en su extensa y exitosa carrera como artista.



En esta primera entrega Ricardo combina temas de su autoría con grandes éxitos a su estilo personal; con los arreglos magistrales del talentoso Alex Orozco, se incluyen versiones de Somos novios, Frenesí, Vereda tropical, Bamboleo y otras baladas como Wonderful world y Just the two of us. El disco está disponible para descarga desde el mes pasado y, aproximadamente en tres meses saldrá el segundo volumen de Aún hay más, para un total de 24 canciones.



Luego de un proceso creativo y un exhaustivo trabajo, selección de temas y trabajo en su estudio, Ricardo regresa con un nuevo compilado que marca un hito en su extensa y exitosa carrera como artista y precediendo su regreso a los escenarios costarricenses.



Luego de su exitosa carrera aquí y allende fronteras y de colocarse en los primeros lugares de popularidad en las radios de la época, con canciones que hoy se consideran clásicos de la música nacional y de la música romántica, este 2025 nos sorprende gratamente y nos seduce con un disco realmente exquisito. El álbum está disponible en plataformas digitales como Amazon music, Claro música, Deezer, iTunes y Apple music, Spotify, e Music, You Tube y otras. ¡Salud!

Ricardo Padilla es el cantante costarricense más exitoso de todos los tiempos.



​Regresan Marcia y María con Caras Vemos

A partir de este 4 de abril, Marcia Saborío y María Torres regresan a la pantalla con su querido programa de comedia Caras Vemos. En esta tercera temporada, la historia se desarrolla a través del relato de Elodia, quien desde la comisaría informa a La Cabo y La Sargento sobre los acontecimientos en el barrio.

Poco a poco, su versión de los hechos va revelando a los verdaderos culpables y sus motivos, manteniendo el suspenso y la diversión en cada episodio. El barrio de Gallito Pinto se prepara para una nueva dosis de misterio y comedia. La paz y la rutina del vecindario se ven interrumpidas cuando La Cabo y La Sargento deben ausentarse por unas semanas para una capacitación de seguridad.

Sin embargo, su ausencia desata una serie de momentos misteriosos que envuelven al barrio en un inesperado suspenso lleno de intriga y mucho humor. La serie incorpora elementos de sátira social con el comité informal de vecinos, liderado por Zoila y Azucena, quienes debaten sobre la creciente inseguridad en Gallito Pinto.

María Torres, Marcia Saborío y Jacqueline Steller.



También se presentan tintes políticos con la competencia entre Diestre y Farrah por la presidencia de la Asociación Vecinal. Además, la trama incluye una divertida sátira deportiva, ya que el barrio está a punto de clasificar, por primera vez en su historia, a un mundial de futbolín.

Como novedad, esta temporada contará con la incorporación de Jacqueline Steller y Carlos Rodríguez al elenco, quienes se suman a las icónicas interpretaciones de Saborío y Torres. Con un total de 15 episodios, Caras Vemos ofrecerá una combinación de comedia y suspenso que promete entretenernos de principio a fin. La producción está en manos de un equipo de profesionales liderado por Gloriana Sanabria como productora general, Daniel Moreno como productor ejecutivo, Javier Guerrero en la dirección y Xiomara Sandí en la producción.

María Torres y Marcia Saborío.

In The Heights se presenta en el Melico

Luciérnaga Producciones estrena este sábado 5 de abril en Costa Rica, uno de los musicales más exitosos de Broadway: “In the Heights”. Se trata de una historia apasionante que muestra la vida de los latinos en los barrios de Nueva York cargada de emotividad, sueños, romance y humor, escrita y compuesta por Lin-Manuel Miranda, reconocido por crear el musical Hamilton y la música de la película Encanto.

Será un espectáculo que presentará una mezcla de géneros latinos y contará con más de 50 artistas entre músicos, cantantes, bailarines y actores; con una puesta en escena coreográfica, visual y musical sin precedentes en el país. Las presentaciones serán del 5 al 13 de abril en el Teatro Popular Melico Salazar. Se pueden adquirir las entradas en Specialticket.net

Este espectáculo está recomendadísimo. No se lo pierdan.

Momento para recordar a Los Beatles

La banda los Danger Four, conocidos como los embajadores mundiales de la música de Los Beatles, se presentarán por primera vez en Costa Rica el próximo 5 de junio.

Danger Four se convirtió en la primera banda en América, en recrear auténticamente a los Beatles utilizando la misma indumentaria, equipos e instrumentos incluso adquiridos a grandes coleccionistas privados para de esta manera lograr el auténtico sonido Beatle; no solo es una banda tributo son los “Embajadores mundiales de los Beatles” con una excelencia interpretativa en sus temas y show que garantiza revivir a la leyenda viva de la música que continúa transcendiendo generaciones.

Cuentan con múltiples reconocimientos mundiales, entre los más significativos e importantes el otorgado por parte de la BBC de Londres. Las entradas están disponibles en la tiquetera www.eticket.cr, con precios ventajosos para tarjetahabientes del BAC.

La banda que vendrá al país ha recibido varios premios mundiales.



​Te tengo un vieras

Vieras que el doctor Luis Kaver forma parte del grupo de profesionales y conferencistas que intervendrán en el octavo congreso mundial de la Academia Internacional de Odontología Integral (AIOI) que se realizará en Lima, Perú, del 23 al 25 de octubre próximos. Además, durante aquel encuentro nuestro compatriota recibirá un homenaje de esa academia. Kaver, quien siempre está buscando actualizar sus conocimientos, está al frente de la Clínica Kaver, especialista en odontología cosmética e implantes. Aprovecho para felicitar a Kaver por ese merecido homenaje como reconocimiento a su compromiso con la excelencia profesional. Luis Kaver recibirá un homenaje.

Vieras que la Región Brunca está de fiesta. El Ministerio de Cultura y Juventud, junto al Museo Nacional preparan una fiesta cultural, el 10, 11, 12 y 13 de abril, en la zona de Palmar Norte, Palmar Sur y Sierpe, así como en otros lugares del cantón de Osa, con el Festival de las Esferas 2025 y el RIDE Cultural que, además de Osa, visitará los cantones Puerto Jiménez y Golfito; ambos eventos cuentan con el apoyo de Judesur. Quedan avisados, esta es una buena oportunidad de conocer más acerca de asuntos arqueológicos y culturales propios de aquella bonita región del país. Las esferas de piedra se pueden apreciar en la Región Brunca.

Vieras que me resultó muy grata la transmisión que hicieron, por TDMás, el periodista y comentarista deportivo Christian Sandoval y el locutor y animador Carlos Álvarez, del tope nocturno con el que se inauguró la famosa Feria Ganadera de San Carlos. Nunca habría imaginado a estos dos figurones juntos, pero la verdad es que sacaron muy bien la tarea ellos solos. El tope estuvo bueno y pudimos apreciar excelentes caballos y buenos montadores. Felicito a los productores por haber pensado en Sandoval y Álvarez para que sacaran esa tarea; ojalá que los veamos juntos más a menudo. Christian Sandoval y Carlos Álvarez hicieron un excelente trabajo desde el tope nocturno de San Carlos.

​ Vieras que últimamente frecuento el restaurante Castañuelas Flamenco, en barrio Aranjuez, y siempre me sorprenden con los platillos de la gastronomía española y con muy buenos vinos; además, las noches de los fines de semana tienen música en vivo. El pasado viernes 28 de marzo, por ejemplo, presentaron un especial de cante flamenco con Ismael de Rosi, quien presentó un repertorio alegre y profundo. A este artista ya lo he escuchado en tres oportunidades y siempre sorprende por su profesionalismo y su indiscutible arte flamenco. Recomiendo efusivamente que se den una vuelta por este rincón español, vale la pena.

Ismael de Rosi es un extraordinario artista flamenco.