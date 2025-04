En cinco años, figura de capitales emergentes suma 175 casos y 55 condenados

A pesar de que la figura de capitales emergentes fue incorporada a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en 2009, su aplicación ha sido limitada, según sostiene el exfiscal general, Francisco Dall'Anese.

De acuerdo con los datos más recientes del Poder Judicial, entre 2019 y 2025 se presentaron 175 casos. El 2021 ha sido el año con el mayor número de expedientes, con 77 en total. En contraste, en 2024 y 2025 no se ha registrado ninguno, mientras que en 2023 solo se presentaron tres.

En cuanto a las sentencias, entre 2019 y 2023 se condenó a 55 personas, siendo 2020 el año con mayor cantidad de fallos condenatorios, con 19 en total. No obstante, el Poder Judicial aclaró a Teletica.com que las cifras correspondientes a 2024 aún están en revisión por su equipo de Estadística.

Para Dall’Anese, los datos reflejan la falta de aplicación efectiva de esta herramienta y evidencian una tendencia legislativa que, a su juicio, prioriza la creación de nuevas leyes en lugar de ejecutar las ya existentes.

"Somos muy dados, como país, a pensar que, ante un problema, la solución es hacer una nueva ley. El problema es que no estamos aplicando las que ya tenemos. Por ejemplo, capitales emergentes se aprobó hace más de 10 años y hay menos de 200 casos, una cifra que no representa la realidad del país. Hay que preguntarnos por qué no se está utilizando", señaló Dall'Anese.