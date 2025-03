Un año sin saber dónde está Nancy Chacón: “Creemos que ya no vive”

Hace casi un año, Nancy Chacón desapareció sin dejar rastro, luego de salir de casa en su vehículo, con destino a una fiesta en La Fortuna de San Carlos, Alajuela.



Desde aquel 24 de marzo de 2024, su familia ha vivido en una angustiante búsqueda de respuestas; pero, a medida que el tiempo pasa, la esperanza de encontrarla con vida se desvanece.



Ese día, Nancy, de 35 años, le comunicó a una de sus hijas que asistiría a un baile. Su carro, un pick-up con placa CL161323, fue hallado cuatro meses después, desmantelado en un taller en la localidad de Bajo Los Rodríguez. Sin embargo, no hubo ninguna señal de ella.



Su hermano, Alejandro Chacón, conversó con Teletica.com, un año después, y describió la desesperanza que, poco a poco, se ha apoderado de la familia.

"Ese bar es un lugar que da miedo, que incluso yo pensaba ir, pero a mí me dijeron que no vaya porque el lugar es feo y muy problemático, lleno de delincuentes y hasta es administrado por personas que trabajan con el narcotraficante más buscado del país, conocido como ‘Diablo’. Yo no voy a ir a arriesgar mi vida ni a alguien más por una suposición", dijo Chacón.

La familia recibió esta semana una notificación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la que se les informó que podían recoger el vehículo de Nancy. Su hermano señala que la situación es desgarradora.

La madre de Nancy lucha contra el dolor y la incertidumbre, alternando entre resignación y la esperanza de que su hija pueda seguir con vida.

"Mi mamá me dice todos los días eso, pero a veces me dice que siente que está viva, y la verdad es complicado porque la resignación llega, pero por momentos llegan actitudes de esperanza y duele mucho, duele mucho porque tal vez uno es más realista y no está en el papel de mi mamá, hay días en los que es más fuerte y otros días en los que no tanto, y se deja decir esas cosillas.