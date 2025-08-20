Nacional
¿Ha pensado que haría usted si ocurre un tiroteo en un lugar donde esté con su familia?
Los expertos le dan algunas recomendaciones.
¿Sabe usted ¿qué hacer y qué no hacer para protegerse así mismo o a su familia ante un eventual tiroteo como el que ocurrió en un bar restaurante de Lindora? (ver video adjunto de Telenoticias).
Los expertos dan algunas recomendaciones, como, por ejemplo, evitar ponerse en la línea de tiro del atacante.
Tirarse al piso y no arriesgarse a grabar, no vea a los sicarios a la cara ni tampoco los intimide.
Además, correr puede ser interpretado como amenaza por parte del sicario. Preste atención al entorno donde ingresa con su familia e identifique dónde están las salidas de emergencia previamente.
Y muy importante, a menos que usted sea un policía, no intente atacar o repeler a un sicario en un tiroteo.