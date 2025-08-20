Un viaje de esperanza: nicaragüense recorre Costa Rica para hallar a hermano que no ve hace 27 años

Óscar Alcides Salgado Bustillos llegó a Costa Rica con un propósito claro: encontrar a su hermano Franklin, a quien no ve desde 1998. Su mayor anhelo es poder enviarle una foto a su madre en Nicaragua, para que sepa que su hijo sigue con vida (ver video adjunto de Telenoticias).

“Mi corazón me dice que está vivo”, expresó Óscar, quien asegura que su hermano Franklin Salgado Bustillos se trasladó a Costa Rica tras el paso del huracán Mitch, hace casi tres décadas.

Aunque no tiene una fotografía reciente de Franklin, Óscar maneja información que su hermano podría estar viviendo en Alajuela. Por eso, hace un llamado a la población: si alguien lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al número 7153-2620.

Óscar estará en Costa Rica hasta el 30 de agosto, y espera que esta búsqueda tenga un final feliz.