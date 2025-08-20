Luna, Venus y Júpiter formarán un triángulo en el cielo este miércoles

Los amantes de la astronomía tienen una cita imperdible la madrugada de este miércoles: la Luna se acercará a Venus y Júpiter, formando un triángulo visible en el cielo entre las 3:00 a. m. y las 4:45 a. m.

Este fenómeno astronómico podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados. Eso sí, dependerá de que el cielo esté despejado y de que el observador se ubique en un sitio con poca contaminación lumínica.

Además del triángulo formado por la Luna, Venus y Júpiter, también será posible observar a Saturno en el lado opuesto del cielo. Y si el horizonte lo permite, incluso se podrá ver a Mercurio antes de la salida del Sol.

Este evento celeste es parte de una serie de alineaciones planetarias que ocurren durante agosto, y representa una excelente oportunidad para disfrutar del cielo nocturno.