Luna, Venus y Júpiter formarán un triángulo en el cielo este miércoles
Este evento celeste es parte de una serie de alineaciones planetarias que ocurren durante agosto.
Los amantes de la astronomía tienen una cita imperdible la madrugada de este miércoles: la Luna se acercará a Venus y Júpiter, formando un triángulo visible en el cielo entre las 3:00 a. m. y las 4:45 a. m.
Este fenómeno astronómico podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados. Eso sí, dependerá de que el cielo esté despejado y de que el observador se ubique en un sitio con poca contaminación lumínica.
Además del triángulo formado por la Luna, Venus y Júpiter, también será posible observar a Saturno en el lado opuesto del cielo. Y si el horizonte lo permite, incluso se podrá ver a Mercurio antes de la salida del Sol.
Este evento celeste es parte de una serie de alineaciones planetarias que ocurren durante agosto, y representa una excelente oportunidad para disfrutar del cielo nocturno.