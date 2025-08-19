Pactos y traiciones desatan violencia en San José: estas son las seis bandas en disputa

Las disputas entre grupos del narcotráfico en el sur de la capital han desatado una ola de violencia que se traduce en asesinatos, ajustes de cuentas y múltiples heridos.

Según confirmó Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al menos seis bandas están en pugna por territorios vinculados al microtráfico y al tráfico intermedio de drogas, lo que ha generado homicidios en San José y en otras partes del país.

“Es importante decir que ocurrieron ocho homicidios con 10 heridos, entre arma de fuego y arma blanca, en diferentes lugares del país durante el fin de semana anterior, en sitios como Lindora, Siquirres, Puntarenas, Cinco Esquinas de Tibás, Río Azul y en Lomas del Río en Pavas. Ciertamente, tenemos un problema importante de pugna de territorios en este momento en el sur de la capital”, declaró Soto.

Soto señaló que los enfrentamientos involucran a agrupaciones conocidas como Los Lara, Los Myrie, Los Gemelos, el grupo de Churro, Lilo y Kitín, así como Los Coqueros.

Según explicó, las traiciones internas y la ruptura de alianzas entre estas estructuras criminales han detonado los recientes episodios violentos.

“En algunos momentos ha habido algunas alianzas entre estos grupos que mencioné y después hay traiciones, y todo esto genera violencia. Eso es lo que ha estado ocurriendo y en lo que hemos estado trabajando”, afirmó Soto.

Declaraciones de Michael Soto:

Por su parte, el criminólogo y exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, alerta sobre el trasfondo social y estructural que permite que la criminalidad avance más rápido que la capacidad policial.

“La sociedad costarricense está aumentando, pero está aumentando más la parte negativa que la parte positiva. La parte criminal está alcanzando la parte normal de la sociedad y la Policía se está quedando con los mismos recursos. Ya ahí tenemos un problema gravísimo.

“Las calles no son de la Policía ni de los ciudadanos, las calles pertenecen al hampa y sobre todo al microtráfico y al tráfico intermedio de drogas, que es el que está produciendo las muertes”, puntualizó Castaing.

El especialista advirtió, además, sobre el poder económico del narcotráfico local y su impacto en la sociedad porque el narcotráfico intermedio y el microtráfico les está produciendo a esos grupos una cantidad exagerada de dinero, y ese dinero lo producen los consumidores.

"Mucha parte de la sociedad está siendo atacada por la adicción y por el uso, aunque sea deportivo, de drogas”, señaló Castaing.

Entre las soluciones urgentes, Castaing mencionó la necesidad de mayor presupuesto para la Fuerza Pública, reforzar la prevención en escuelas y colegios, así como limpiar los cuerpos policiales de eventuales infiltraciones del narcotráfico.

Para el exjefe policial, si la Fuerza Pública no tiene los medios económicos para adueñarse de cada distrito y de cada cantón, “la situación no va a seguir igual, se va a empeorar”.

San José se confirma como la provincia más violenta del país

San José se mantiene como la provincia más violenta del país, al liderar las estadísticas de homicidios dolosos. Según el último informe del OIJ, emitido este lunes 18 de agosto, la capital registra 189 víctimas, cifra que supera ampliamente a las demás provincias y que la coloca como el epicentro de la violencia en el país.

Le siguen Limón con 114 homicidios y Puntarenas con 104, mientras que provincias como Alajuela (61), Guanacaste (53), Cartago (38) y Heredia (24) muestran números considerablemente menores.



El reporte también evidencia un repunte generalizado de la violencia: entre enero y agosto de 2025 ya se contabilizan 553 víctimas por homicidio, superando las 544 registradas en el mismo periodo de 2024. La mayoría de los crímenes fueron perpetrados con arma de fuego (444 casos).



El principal móvil identificado continúa siendo el ajuste de cuentas y la venganza, con 490 casos reportados, lo que refleja el impacto del narcotráfico y las disputas entre bandas por el control territorial.



Además, la violencia afecta principalmente a hombres (509 víctimas frente a 44 mujeres) y a personas jóvenes, ya que el grupo de edad más golpeado es el de 18 a 29 años, con 225 homicidios.