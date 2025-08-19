Hija de Rufina Jiménez denunció a su hermano porque presentía que algo malo pasaba

La hija de Rufina Marlene Jiménez Arias denunció a su propio hermano ante las autoridades porque presentía que algo malo le había pasado a su mamá, tras dos meses de estar desaparecida.

Jiménez, de 56 años, no se comunicaba con su hija desde el pasado 16 de junio, día en que fue vista por última vez en Laurel de Corredores, Puntarenas.

Keisha Coto conversó con Teletica.com y narró la difícil situación que vivía junto a sus otros hermanos al no saber sobre el paradero de su madre.

“La semana anterior, yo puse una denuncia en el OIJ contra mi hermano, el de 17 años, porque presentía que algo había pasado. Yo no hablo con él desde hace un tiempo, pero la última vez que estuvo con mamá me dijo que ella se había ido de la casa luego de tener una discusión con él”, expresó Coto.

La Policía Judicial confirmó, este martes, el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de la casa donde Rufina Jiménez vivía con su hijo.

El hallazgo se dio durante un allanamiento que inició a las 6 a. m., en el que también participó la Unidad Canina.

"Se ubicó un movimiento de tierra a un costado de la casa y, al realizar la revisión, se halló enterrado un cuerpo, el cual fue extraído y será enviado a la Morgue Judicial para que se le realice la respectiva autopsia y determinar la identidad, para así corroborar si corresponde al de la femenina de apellido Jiménez, reportada como desaparecida.

"El menor de 17 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del ingreso de los agentes judiciales, quedará a la orden del Ministerio Público para lo correspondiente", indicó el OIJ.

Al parecer, el hijo de la ofendida estuvo viviendo durante un mes con el cuerpo de su mamá enterrado en la parte trasera de la propiedad.

El menor se encuentra detenido a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil de la zona, que decidirá su situación jurídica.