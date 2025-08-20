Fuertes tormentas y granizo causan múltiples incidentes en el Valle Central

La tarde de este martes, fuertes tormentas acompañadas de lluvia de granizo sorprendieron a vecinos de distintos puntos del Gran Área Metropolitana (GAM), generando múltiples incidentes en Sabana, La Uruca, Pavas y Heredia.

En todas estas zonas se reportaron intensos aguaceros y caída de granizo, un fenómeno que se presenta con creciente frecuencia en el país. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó sobre varios incidentes relacionados con el colapso de alcantarillado en los cantones de Tibás y Santa Ana.

Además, se registraron diversos accidentes de tránsito provocados por las intensas lluvias. Uno de ellos ocurrió en la Ruta 1, frente a Migración y Extranjería, donde un vehículo volcó. Otro incidente se reportó en Escazú, donde un automóvil cayó en una alcantarilla.

Las fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas se deben a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y al ingreso de un alto contenido de humedad. El granizo, por su parte, se produce por la presencia de corrientes de aire ascendentes, tal como lo habían advertido los expertos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La caída de granizo se ha convertido en un fenómeno cada vez más común en Costa Rica. La semana anterior se registró en el cantón de Zarcero, y en las últimas dos semanas se reportaron eventos similares en Grecia, la Reserva Forestal Bosque del Niño, Poás, Escazú y Carrizal. Estos fenómenos suelen estar acompañados de fuertes tormentas eléctricas.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían repetirse en los próximos días, debido a la época lluviosa y al ingreso constante de humedad al territorio nacional.