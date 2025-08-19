Caso Rufina Jiménez: OIJ halla cuerpo enterrado y detiene a hijo menor de edad

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, este martes, el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de la casa de Rufina Marlene Jiménez Arias, de 56 años, desaparecida desde el pasado 16 de junio en Laurel de Corredores, Puntarenas.

“El OIJ de Ciudad Neilly encuentra un cuerpo enterrado en el patio de la casa de Rufina Jiménez, en Laurel de Corredores. Todo indica que se trata de ella, misma que fue reportada como desaparecida.

"El hijo se encuentra detenido. Lastimosamente, un nuevo caso de violencia contra las mujeres”, declaró Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial.

El hallazgo se dio durante un allanamiento que inició a las 6 a. m. en la vivienda donde Jiménez residía junto a su hijo de 17 años, quien fue detenido como sospechoso del caso.

"Se ubicó un movimiento de tierra a un costado de la casa y, al realizar la revisión, se halló enterrado un cuerpo, el cual fue extraído y será enviado a la Morgue Judicial para que se le realice la respectiva autopsia y determinar la identidad, para así corroborar si corresponde al de la femenina de apellido Jiménez, reportada como desaparecida.

"El menor de 17 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del ingreso de los agentes judiciales, quedará a la orden del Ministerio Público para lo correspondiente", indicó el OIJ.

Los familiares de la mujer no tenían noticias suyas desde mediados de junio. Tras semanas de incertidumbre, interpusieron la denuncia de desaparición, el 7 de julio, ante el OIJ.



Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del crimen.

