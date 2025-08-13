Trágico accidente en Guanacaste cobra la vida de joven motociclista

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en Palmira de Carrillo, Guanacaste, dejó como saldo un joven fallecido y otra persona en condición crítica. El hecho involucró dos motocicletas y un vehículo liviano, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La alerta ingresó alrededor de las 6:50 p. m., y al llegar al sitio, los socorristas declararon sin vida a un hombre de aproximadamente 25 años. El accidente se registró en el barrio Los Ángeles de Palmira, a pocos metros de la iglesia católica del sector.

Una segunda persona fue trasladada en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia.

Mujer muere atropellada

También la noche de este martes, pero en Quebrada Amarilla de Garabito, Puntarenas, sobre Ruta 34, una mujer murió tras ser atropellada por un vehículo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo de los dos accidentes y de iniciar las pesquisas para determinar las causas del percance.