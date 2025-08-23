Incendio consume bodega de materiales peligrosos en Cartago

Un incendio consumió una bodega de materiales peligrosos en Cartago, la mañana de este sábado.

La emergencia inició a las 10 a.m. en la zona de Ochomogo frente a la gasolinera de Cristo Rey.

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, las llamas, que estuvieron acompañadas por explosiones, consumieron 350 metros cuadrados. El siniestro ya fue controlado.

“La bodega almacenaba producto químico para la fabricación de pinturas”, dijo Adolfo Bonilla de Bomberos.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que no hubo personas heridas ni afectadas por el humo.

En el lugar se hicieron presentes más de 10 unidades de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.



