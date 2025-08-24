Ciclista de 53 años muere tras chocar aparatosamente con carro en Matina

Un hombre de 53 años perdió la vida este sábado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 32, en Matina de Limón.



El hecho se registró alrededor de las 6:00 p.m., cuando la víctima, quien viajaba a bordo de una bicicleta, colisionó contra un vehículo. Producto del impacto, el ciclista falleció en el sitio.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Al conductor del vehículo involucrado se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.



Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas que provocaron el accidente.

