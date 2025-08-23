¡Atención! Ruta 32 permanecerá cerrada este sábado

Debido a las lluvias de este sábado y derrumbes sobre la vía, la Ruta 32 continuará cerrada hasta nuevo aviso.

Así lo comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Debido a las condiciones climatológicas, la saturación de los suelos y la magnitud del derrumbe que se presenta en el kilómetro 32, la RN 32 continuará cerrada durante este sábado.

“Para viajar a la provincia de Limón se dispone como rutas alternas de la Ruta 10 por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos”, indicó el MOPT.

La Ruta 32 que comunica el Valle Central con Limón fue cerrada desde este viernes producto del mal clima que impera en la zona y caída de material en algunos sectores.