Este es el plan de Saprissa con Gilberto Martínez

El viernes anterior Saprissa anunció la salida de Paulo César Wanchope como técnico y su lugar lo tomó Vladimir Quesada.

En solo un partido, Quesada logró cambiar actitud y los morados barrieron 4-0 a un endeble Sporting FC.

Pero tras la salida de Wanchope, muchos se cuestionaban sobre el futuro de su asistente, Gilberto Martínez.

El Tuma fue el elegido por Chope para llegar al banquillo como su mano derecha, con el objetivo de aportar sus conocimientos en defensa.

Con la salida del estratega poco se supo, de ahí que Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del club, salió a explicar la situación.

“Una de las cosas por las que Tuma sumó puntos para venir acá, es que es especialista en la parte defensiva y jugó 15 años en Italia, entonces a él lo estamos colocando a que trabaje con todas las líneas defensivas de todos los equipos”, expresó Lonis a Teletica Radio.

Lonis también aclaró que fue muy difícil para él tener que despedir a Wanchope, por la amistad que existe, aunque reconoce que fue lo mejor para el equipo.

“Para mí fue muy complicado, estuvimos en tres eliminatorias y una estando yo en el cuerpo técnico y no es fácil, pero cuando uno está en un puesto de toma de decisiones hay que tomarlas, eso no significa que no tenga un enorme respeto y cariño por Chope, pero uno toma una decisión pensando en beneficiar al equipo”, sentenció.

Los morados vivirán una verdadera final este martes cuando reciban al Motagua, en un partido de vida o muerte por la Copa Centroamericana.