Lluvias inundan área de Admisión del Hospital de Grecia y dañan equipos

Las fuertes lluvias registradas este sábado provocaron inundaciones en el área de Admisión del Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, Alajuela, lo que ocasionó daños en equipos electrónicos, según confirmó el director del centro, doctor Luis Diego Alfaro.



El funcionario indicó que, pese a la situación, el servicio de Emergencias continúa funcionando con normalidad.

"Con respecto a las imágenes que están circulando en redes sociales relacionadas con los incidentes en el Hospital de Grecia, este sábado, debo indicarles que únicamente ha habido una afectación en el área de Admisión, únicamente lo que hay es una afectación de equipos, posiblemente hay una afectación de dos o tres equipos.

"En este momento el servicio se mantiene funcionando normalmente, el servicio de Emergencias, los funcionarios fueron trasladados a una plataforma cercana para atención del público en la plataforma de Rayos X y hoy y mañana (domingo), por lo tanto, se mantendrá el servicio con total normalidad", indicó Alfaro.

De acuerdo con la valoración preliminar del servicio de mantenimiento, la afectación se debió a una sobrecarga de agua que superó la capacidad de las canoas, lo que provocó filtraciones hacia el área de Admisión.



El director hospitalario reiteró que el resto de los servicios se mantiene operativo y que las labores de atención no se han visto interrumpidas.



La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde, por lluvias, para todo el país.

"En Alajuela reportan fuertes lluvias con tormenta en Grecia, Palmares y San Ramón", informó la CNE.





