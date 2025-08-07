Quinceañero es asesinado en Turrialba mientras estaba con amigos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a un menor de 15 años como víctima de homicidio, tras ser atacado a balazos la noche pasada mientras se encontraba con un grupo de amigos (ver video adjunto de Telenoticias).

Según el informe preliminar, los disparos fueron realizados por un sujeto que habría llegado al lugar y abierto fuego en múltiples ocasiones. La víctima presentó varias heridas en la cabeza. Al no hallarse indicios balísticos, las autoridades sospechan que se trató de un revólver.

Este hecho ocurre en un contexto de aumento en la cantidad de homicidios juveniles. La Cruz Roja reporta una creciente demanda de recursos para atender situaciones de emergencia similares.

En otro incidente relacionado con violencia entre jóvenes, se registró una riña en San Diego de La Unión, Cartago, que dejó a dos menores —uno de 15 y otro de 17 años— heridos con arma blanca. El menor de 15 años resultó con lesiones en la pierna y la mano, por lo que fue trasladado al Hospital Max Peralta. El joven de 17 —con lesiones no especificadas— fue conducido al Hospital Calderón Guardia.

La Fuerza Pública detuvo a un sospechoso de 21 años por este segundo caso. Ambos incidentes están bajo investigación por parte del OIJ en Ujarrás.