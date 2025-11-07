Por la ventana de su casa: así fueron atacadas madre e hija con bomba molotov y a balazos

Una mujer murió y su hija resultó gravemente herida luego de ser atacadas a balazos y con una bomba molotov por la ventana de su casa, en Los Ángeles de Chires, Puriscal, la mañana de este viernes.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fatal fue identificada como Kimberly Agüero, de 39 años.

"El hecho ocurrió pasadas las 8 a. m., cuando, según la versión preliminar, dos sujetos llegaron hasta la casa y realizaron múltiples disparos desde una ventana hacia una de las habitaciones, donde se encontraban las mujeres.

"Agüero falleció en el sitio, mientras que su hija, de apellido Oconitrillo, de 20 años, sufrió una herida de bala en la espalda y fue trasladada a la clínica de Parrita para recibir atención médica", indicó la Policía Judicial.

Cuando los agresores lanzaron la bomba tipo molotov hacia la vivienda, provocaron un incendio que dejó también a un hombre con quemaduras, quien fue llevado al mismo centro médico. El fuego fue controlado por los ocupantes de la casa antes de que se propagara.



Agentes judiciales permanecen en el lugar realizando la inspección ocular y el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.



La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil y ubicar a los presuntos responsables del ataque.



Fuerza Pública confirmó que realiza un intenso operativo en la zona para dar con los perpetradores.