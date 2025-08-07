Encuentran restos humanos en Guatuso: OIJ cree que se trata de mujer desaparecida desde hace más de un mes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que fueron encontrados restos humanos en Guatuso, cuya ropa coincide con las que usaba Nelly Romero, desaparecida desde el 7 de julio.

Desde el 26 de julio, un sospechoso de nacionalidad nicaragüense permanece en prisión preventiva por este caso; además, su casa fue allanada en busca de más evidencias.

“Es otro caso más en el que se detiene al presunto autor antes de que aparezca la víctima”, posteó en redes sociales Randall Zúñiga, director del OIJ.

Nelly Romero, madre de tres hijos, fue vista por última vez el 6 de julio de 2025 en Puerto Viejo de Sarapiquí y reportada como desaparecida dos días después.

Al parecer, ella viajaba en el carro del sospechoso cuando no se volvió a saber más de su paradero; el vehículo apareció abandonado el 15 de julio en Monterrey de San Carlos.

La unidad de investigación del OIJ lo decomisó y lo trasladó a los Laboratorios de Ciencias Forenses en Heredia, donde encontraron evidencia relevante.

La tarde del 26 de julio el OIJ realizó un nuevo allanamiento en la casa del sospechoso, donde recolectaron indicios adicionales para la investigación en curso.