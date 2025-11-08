"Macho Coca" ha sido difícil de investigar, reconoce director de OIJ

El 5 de noviembre pasado, Gilbert Bell volvió a los titulares de los medios de comunicación. Tal vez su nombre no genere nada en la mayoría, pero sin duda, diferente es la reacción cuando se escucha mencionar a "Macho Coca".

A sus 62 años, este costarricense arrastra amplias investigaciones que no han logrado llegar a buen puerto.

En la actualidad se encuentra recluido en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, mientras descuenta prisión preventiva como sospechoso de robo de combustible.

Paralelamente, encara ahora una solicitud de extradición emitida por el Tribunal de Distrito de Nueva York, en Estados Unidos, que le achaca cargos por aparente tráfico internacional de drogas.

Bell es, ni más ni menos, el primer costarricense en entrar en ser sancionado por el Departamento del Tesoro y en haber entrado a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gigante norteamericano, el 15 de noviembre de 2023.

Aquella fue una de las primeras veces en que "Macho Coca" fue vinculado formalmente con el narco. A ella debe sumarse el requerimiento formalizado recientemente. Nótese a esta altura que ambas acusaciones provinieron de Estados Unidos, mientras que Costa Rica no había pasado de señalamientos relacionados con un incremento de capital que no parecía ser coincidente con sus actividades como empresario pesquero.

"Es un sujeto que desde muchos años le hemos tenido en atención. En algunos momentos se le ha investigado por otro tipo de delitos para tratar de llegarle. Al ser un cabecilla, evidentemente tenemos algún tipo de dificultades", reseñó en entrevista con Teletica.com el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

En efecto, anteriormente, a Bell se le detuvo en 2016 por aparente infracción a la línea marítima o terrestre. Por ese caso, del que salió bien librado, incluso se le decomisó una bahía que ahora está en posesión del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

También se le investigó, acusó y juzgó por aparente extracción ilegal de materiales de una cantera (infracción al Código de Minería), pero resultó absuelto.

"Estuvo procesado por eso y quedó en libertad. No nos quedamos satisfechos con ese tema. Empezamos a hacer una investigación por un tema que es muy delicado y no le hemos dado quizás la dimensión que requiere, que es el tema del robo de combustible. Los compañeros empezaron a hacer una investigación, me parece que muy bien hecha, y se logró detener y hoy está privado de libertad por eso", señaló el jefe de la Policía Judicial.

Pero las pesquisas y capturas por este delito no son ajenas para "Macho Coca", pues ya se le había aprehendido —y luego, puesto en libertad— en una causa que se le siguió en 2018.

El 11 de octubre de 2024 se le volvió a detener por ese ilícito y, desde entonces, permanece privado de libertad. Esa investigación se mantiene en curso.

"Paralelo a todo esto ya habíamos hecho algunas alianzas con la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos y ellos le abrieron un proceso que se venía gestando desde hace algún tiempo con todos los extraditables, estos que están y algunos otros que vendrán. Y ese proceso desencadenó ya con todas las formalidades estadounidenses. El pedírselo a un juez federal, que el juez federal haga las coordinaciones en la vía diplomática de Cancillería y todo esto. Y en ese proceso diplomático ya se anunció formalmente que el Gobierno de los Estados Unidos lo requiere. "Entonces es un sujeto que ha sido muy hábil en el tema, o difícil de investigar más bien. Pero vea que hemos venido insistiendo que si no es por un delito es por el otro y no vamos a renunciar ni a ese delincuente ni a ningún otro. Logramos procesarlo por combustible y ahora Estados Unidos lo requiere por droga. Esto significa que con nuestros aliados hemos obtenido resultados bastante positivos", subrayó Soto.

En esa línea, el director interino del Organismo de Investigación Judicial reconoció las dificultades que se han tenido para vincular a Bell con el tráfico de drogas.

De ahí es que se han explorado otras opciones, como por ejemplo, investigarlo por otros delitos.

"No le habíamos logrado demostrar probatoriamente, porque también aquí es algo muy importante: los cabecillas no van a tocar la droga y eso hay que entenderlo y tenemos que buscar estrategias alternativas jurídicas viables, posibles y legales. No es fácil, no es nada fácil. "Aquí la estrategia siempre es si no es por un delito es por el otro. Y si no lo volvemos a intentar, era lo que me preguntaba el colega suyo anteriormente. Hemos abierto casos, voy a poner un caso viejo, hicimos el 'Pollo' 1, el 'Pollo' 2, el 'Pollo' 3 y si teníamos que llegar hasta el 'Pollo' 32 hubiéramos llegado. Pero sencillamente no podemos decir 'ah no, ya lo investigamos y ya no lo vamos a hacer'. Mentira, lo vamos a hacer una y otra vez, y si no lo pegamos por narcotráfico, lo pegamos por robo, por amenazas, por gota a gota, por lo que sea, pero lo pegamos de alguna forma así es"

"Macho Coca" enfrenta su proceso de extradición ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, que el mismo 5 de noviembre anterior le impuso una detención provisional, por aquello de que se le libere en la causa por presunto robo de combustible.

Este medio procuró conversar con el abogado del extraditable, Manrique González, pero este no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.