Encapuchado acribilla a hombre en Cartago

Un hombre de apellido Barahona, de 27 años, falleció y otro identificado como Calvo, de 31, resultó herido, luego de un ataque armado ocurrido la noche de este viernes en barrio El Golfo, en Vista Hermosa de Oreamuno, Cartago.

Según confirmó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron pasadas las 7:00 p.m., cuando ambos se encontraban en vía pública frente a la casa del ahora fallecido. En ese momento llegó un vehículo que se estacionó a unos 25 metros del lugar.

De acuerdo con la versión preliminar, de dicho vehículo descendió un sujeto vestido completamente de negro y utilizando pasamontañas, quien habría disparado en múltiples ocasiones contra los dos hombres. Ambos resultaron heridos.

Las dos víctimas fueron trasladadas en un vehículo particular hasta el Hospital Max Peralta, donde Barahona fue declarado sin vida. Calvo permanece en atención médica por una herida de bala en una pierna.

El atacante se dio a la fuga y de momento no ha sido localizado.

Los agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y recolectaron indicios balísticos calibre 9 mm. El cuerpo del fallecido fue enviado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La investigación continúa para determinar el móvil del ataque y dar con el responsable.