Italiano de 67 años, sospechoso de homicidio y extorsión en Francia, se escondía en Escazú

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron en Escazú a un hombre de nacionalidad italiana, identificado con el apellido Basile, de 67 años, quien era buscado por las autoridades francesas como sospechoso de homicidio y extorsión.



Según informó la Oficina Central Nacional – Interpol San José, el detenido es requerido por su presunta vinculación con el homicidio de un ciudadano de apellido Gazel, ocurrido en Francia en el año 2021.

"Tras una investigación internacional, las autoridades francesas identificaron a Basile como el principal sospechoso y emitieron una alerta internacional para su localización", señaló el OIJ.

A través de la coordinación entre Interpol Francia e Interpol San José, se logró confirmar que el hombre se encontraba en territorio costarricense. Posteriormente, los agentes judiciales determinaron que residía en el cantón de Escazú.



La detención se llevó a cabo durante la mañana de este viernes, cuando el sospechoso circulaba en un vehículo por el sector de Curridabat.

Luego de su arresto, fue trasladado al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, donde permanecerá a la espera de las diligencias correspondientes para su eventual extradición.

