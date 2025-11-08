Fuertes lluvias de este viernes provocaron inundaciones en diferentes sectores de Heredia

Las fuertes lluvias de este viernes provocaron inundaciones en diferentes comunidades de Heredia.

Las principales afectaciones se reportaron en lugares como San Pablo, Santa Bárbara, Mercedes Norte y San Pedro de Barva.

El desbordamiento de ríos y quebradas, así como el colapso del alcantarillado, ocasionaron las emergencias.

Las lluvias se reportaron desde las 6 p. m. y en pocos minutos la cantidad de agua causó diversos incidentes.

Las inundaciones afectaron el tránsito de vehículos en diferentes vías, mientras que en San José de la Montaña se reportó la caída de árboles sobre la carretera.

En Venecia de San Carlos también se reportaron inundaciones por los aguaceros de este viernes.