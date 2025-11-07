“Fueron segundos de nervios”, dicen trabajadores que por poco son atropellados en Cartago

“Ver el video ya hoy, más en calma, fue impactante. Oímos un golpe y vimos el carro venir hacia nosotros; fueron segundos de nervio.

"Nos corrimos uno para cada lado, porque si no, nos podía prensar a los dos. Fue un milagro de la Virgencita de Los Ángeles, gracias a Dios no nos pasó nada”, narró Alfonso Jiménez.

Su compañero, Michael, coincidió en que fue una experiencia difícil de asimilar.





“Sí, la verdad que fueron momentos de mucho nervio. Un día después solo queda pedirle a la población más precaución al manejar, especialmente en esta época del año, cuando hay tanta gente en la calle”, agregó Jiménez.

Así quedó el carretillo de los trabajadores.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, confirmó el incidente y destacó que, afortunadamente, los trabajadores resultaron ilesos.





“Un vehículo se introdujo a la acera en un accidente y prensó un carretillo que llevaba uno de nuestros operarios. Afortunadamente, quedaron totalmente ilesos, pero con un susto enorme”, manifestó Redondo.



En un video difundido tras el suceso se observa cómo los dos trabajadores estaban en la acera cuando, de manera repentina, el vehículo involucrado gira bruscamente, se sube a la vía peatonal e impacta contra el carretillo y la pared de un local.



Pese al susto, los funcionarios municipales salieron ilesos y destacaron que el hecho les dejó una lección sobre la importancia de la precaución tanto en la calle como al volante.